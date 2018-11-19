Mesut ile İsmail’in romantik buluşması 500 bin kez izlendi
Mesut Özil’e konuk olan İsmail YK, yakın arkadaşı için romantik şarkılar söyledi. İkilinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri, kısa sürede yarım milyondan fazla izlendi.
ÜNLÜ futbolcu Mesut Özil, yakın arkadaşı İsmail YK’yı ağırladı. Mesut Özil, gitarıyla romantik şarkılar çalıp söyleyen İsmail YK’nın görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Mesut Özil, İsmail YK’nın ‘Seviyorum’ şarkısını seslendirirken çektiği görüntüleri “Çok teşekkürler. Her şey çok güzeldi” notuyla paylaştı. Kısa sürede binden fazla yorum alan paylaşımı 476 bin takipçi izledi.
GURURUMUZSUN
İsmail YK da Mesut Özil ile birlikte bir fotoğrafını yine Instagram’dan “Misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Gururumuzsun” notuyla paylaştı. İsmail YK’nın paylaşımı da 26 bin 262 takipçi tarafından beğenildi.
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