'Messi'den 5 gol fazlam var'
İtalyan ekiplerinden Atalanta'nın Hollandalı futbolcusu Marten de Roon, 100. Serie A maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin bu önemli kilometre taşını, kendisini Messi'yle kıyaslayan bir tweetle duyurdu.
Hollandalı futbolcu "De Roon 100" yazılı görseli "Serie A'daki 100. maçıma çıktığımı söylemek övünmek gibi geldi. O yüzden bunu mütevazı bir dip notla düzelttim." De Roon'un küçük puntolarla yazılmış mesajındaysa "5 golüm olabilir, yine de Messi'nin Serie a'da Attığı gol sayısından 5 fazlam var" ifadeleri yer aldı.
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