Meslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMeslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği
GeriAvrupa Meslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
26.06.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Meslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği

Almanya’nın Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı faaliyetleri yürüten Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü, Marie-Curie-Realschule ile meslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği imzaladı. DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, törende, Okul Müdürü Hendrik Tzschaschel’a 1000 Euro’luk çek verdi.

TÜRK-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Marie-Curie-Realschule (MCRS) ile eğitim, mesleki danışmanlık, yüksek öğrenim, demokrasinin teşviki konularındaki uzmanlıklarını pekiştiriyor. Dernek ve okul, Mannheim’da uygulamalı projelere dayalı, farklı kültürlerden insanların huzur ve saygı içinde birlikteliğine dair ortak projeler geliştirecek. Mannheim DTI ve MCRS’in 25 Haziran’da imzaladıkları işbirliği sözleşmesi eğitim, katılım, sanat ve spor aracılığıyla farklı kültürlerden gelen genç insanların birlikte yaşamına katkı sağlamayı amaçlıyor.

SÖZLEŞMEDE YER ALAN BAZI MADDELER
Kalıcı ve geniş kapsamlı bir işbirliğini hedefleyen işbirliği sözleşmesinde yer alan bazı maddeler şöyle:
* Demokrasi, uyum ve önyargılara karşı verilecek DTI ödüllerinin içeriğine katkı.
* Yaşları ve eğitim durumlarına göre öğrencilere destek. Velilere yönelik sunumlar, liseden mezun olacaklar için meslek edinmeye ve yüksek öğrenime yönelik seminerler. ‘BerufsHochschule’ mesleki eğitim diplomasını ve yüksek öğrenim diplomasını, 3 farklı eğitim yerinde (yüksekokul, lise ve staj yapılan işletme), 4 yılda almayı olanaklı kılan yenilikçi bir eğitim konsepti.
* Özellikle göç geçmişine sahip öğrencilere yüksek öğrenim ve mesleki eğitim, iş ve öğrenim konularında danışmanlık.
* ‘Mitmachen-Ehrensache - Katılmak Gönül İşi’: Okul, meslek ve gönüllülük esasına dayalı eğitime katılım.

Meslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği

MCRS, İŞBİRLİĞİNE İMZA ATILAN ÜÇÜNCÜ OKUL
DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan’ın (SUNTAT) ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, MCRS Okul Müdürü Hendrik Tzschaschel’a 1.000 Euro’luk bir çek verildi. DTI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Egle, “Marie-Curie-Realschule’nin, DTI’nin özellikle Mannheim Neckarstadt-West’te geliştirmek istediği projeler için önemli bir ortak” olduğunu söyledi.
Marie-Curie-Realschule, DTI’nin resmi olarak işbirliği yaptığı ve projeler geliştirdiği okulların üçüncüsü. Enstitü, 25 Haziran 2018’da Johannes Kepler Okulu, 14 Mayıs 2019’da Mannheim Friedrich List Okulu ile işbirliği sözleşmeleri imzalamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Meslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği
Kimliği belli oldu! 27 yaşında genç bir asker
Hırsızlık rekoru: 3 milyar 750 milyon Euro’luk mal böyle çalındı
560 kiralık işçiyle yollarını ayırıyor