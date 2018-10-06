Meşhur Alman simidini halka dağıttılar
Mersin'in Anamur ilçesi ile kardeş kent olan Bingen'den gelen heyet, Almanya'dan götürdükleri Bingen'in meşhur tuzlu simitlerini hem Türk çayı eşliğinde yedi hem de halka dağıttı.
MERSİN'in Anamur ilçesinin kardeş kenti Bingen'den 10 kişilik kardeş kent heyeti, Anamur'u gezdi. Heyet ilçede çeşitli etkinliklere katıldıktan sonra Muşurup Sanat Sokağını gezdi. Belediye Başkanı Mehmet Türe’nin de eşlik ettiği heyet, Almanya'dan götürdükleri Bingen'in meşhur tuzlu simitlerini hem Türk çayı eşliğinde yedi hem de halka dağıttı.
Başkan Türe, kaynaşma amaçlı karşılıklı düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini belirtirken Bingen Anamur Dostluk Derneği eski Başkanı Helmut İrmen, amaçlarının hem Almanyanın simidini kardeş kentte tanıtmak, hem de kardeşlik ilişkilerini geliştirmek olduğunu söyledi.
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