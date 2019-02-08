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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
08.02.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Mesaj mı verdiler: Almanya’da maskeli iki kişi, cami cemaatini sorup bıçakladı

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Mesaj mı verdiler: Almanya’da maskeli iki kişi, cami cemaatini sorup bıçakladı

Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, caddede yürürken maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Bretten Yeşil Cami cemaatinden bazı kişileri soran saldırganlar, rahat bırakılmak istediklerini belirterek Türk vatandaşını bıçaklayıp kaçtı.

ALMANYA’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Bretten kentinde Savaş Çelik (45) isimli Türk, maskeli 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayı soruşturan Karlsruhe polisi, Türkçe konuşan 40 yaşlarındaki saldırganların FETÖ terör örgütü mensubu olabileceklerini açıkladı. Saldırıya uğrayan Savaş Çelik, polise verdiği ifadede, çarşamba gecesi saat 23.30 sıralarında Gölshausen’de Römer Caddesi’nde yürürken arkasından 2 kişinin aniden yaklaşarak kendisini tehdit ettiğini, faillerin ellerinde bıçak ve silah bulunduğunu söyledi.

RAHAT BIRAKILMAK İSTİYORUZ
Şahısların ellerini bağlayarak Bretten Yeşil Cami cemaatinden bazı kişileri sorduğunu belirten Çelik, kendilerini rahat bırakmalarını istediklerini söyleyerek, bıçakla kendisini yaralayıp olay yerinden kaçtıklarını anlattı. Karlsruhe polisi, olayın çok yönlü olarak araştırıldığını ve görgü şahitlerinin ifadelerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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