Mesaj mı verdiler: Almanya’da maskeli iki kişi, cami cemaatini sorup bıçakladı
Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, caddede yürürken maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Bretten Yeşil Cami cemaatinden bazı kişileri soran saldırganlar, rahat bırakılmak istediklerini belirterek Türk vatandaşını bıçaklayıp kaçtı.
ALMANYA’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Bretten kentinde Savaş Çelik (45) isimli Türk, maskeli 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayı soruşturan Karlsruhe polisi, Türkçe konuşan 40 yaşlarındaki saldırganların FETÖ terör örgütü mensubu olabileceklerini açıkladı. Saldırıya uğrayan Savaş Çelik, polise verdiği ifadede, çarşamba gecesi saat 23.30 sıralarında Gölshausen’de Römer Caddesi’nde yürürken arkasından 2 kişinin aniden yaklaşarak kendisini tehdit ettiğini, faillerin ellerinde bıçak ve silah bulunduğunu söyledi.
RAHAT BIRAKILMAK İSTİYORUZ
Şahısların ellerini bağlayarak Bretten Yeşil Cami cemaatinden bazı kişileri sorduğunu belirten Çelik, kendilerini rahat bırakmalarını istediklerini söyleyerek, bıçakla kendisini yaralayıp olay yerinden kaçtıklarını anlattı. Karlsruhe polisi, olayın çok yönlü olarak araştırıldığını ve görgü şahitlerinin ifadelerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
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