Merz’in eleştirdiği Merkel’e, Scholz sahip çıktı
CDU içinde ‘yönetim zayıflığı’ eleştirilerinin hedefi olan ve bu eleştirilere karşı sessizliğini koruyan Başbakan Angela Merkel’e, SPD’li Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz sahip çıktı.
SÜDDEUTSCHE Zeitung gazetesine konuşan Scholz, Friedrich Merz’in eleştirisini, “Merkel’e karşı bu tür eleştiriler ölçüsüz. Bunlar temelsiz sataşmalar” diye niteledi. Scholz, SPD’deki lider boşluğu konusunda ise, “Rahat olun. 4 hafta içinde SPD’deki lider sorunu sona erecek” dedi. SPD’nin lider koltuğuna oturması beklenen Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Almanya’nın CDU/CSU’suz bir hükümete ihtiyacı olduğunu savundu. SPD liderliği için üyeler arasında yapılan oylamada yüzde 22.68 oyla ikinci tura çıkan Scholz, anketlerde oyları yüzde 14’lere düşen bir SPD’nin başbakan adayı çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna ise Almanya’da siyasi durumun çok dalgalı olduğu, havanın her an başka bir yöne dönebileceği yanıtını verdi.
Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise basın toplantısında Merkel’in eleştirilere karşı sessiz kalma tavrı konusundaki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz” yanıtını verdi.
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