Mero’ya bomba şoku: Konser durdu, salon boşaltıldı
Türk kökenli Alman rap yıldızı Mero’nun, 5 bin 500 seyircisinin izlediği konseri bomba ihbarı nedeniyle polis tarafından durduruldu. Salon boşaltılıp iki kez arandı. Bomba ihbarı asılsız çıktı.
ASIL adı Enes Meral olan ve Almanya’da ‘Olabilir’ şarkısıyla ünlenen rap yıldızı Mero’nun Ludwigsburg’taki konserinde bomba şoku yaşandı. Mero perşembe akşamı kısa adı MHP olan Multifunktionshallede sahne aldı. Biletlerin tükendiği ve 5 bin 500 seyircinin izlediği konserde Mero, hayranlarını peşpeşe söylediği parçalarla coşturdu. Saat 22.00 civarında Stuttgart polisine bomba ihbarı yapıldı. Mero son şarkısını söylemeye hazırlanırken polis konserin durdurulmasını ve salonun boşaltılmasını istedi. Hızla boşaltılan salonda iki kez arama yapıldı. Bomba ihbarı asılsız çıktı. Polis olayın şaka amaçlı olduğunu sanıyor.
Mero, konser sonrası yaptığı açıklamada “Kimseye bir şey olmadığı için çok mutluyum. Şakacı utansın” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle