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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: AA
11.01.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Merkel’in ziyareti buzları eritti mi?

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Merkel’in ziyareti buzları eritti mi?

Başbakan Merkel’in 5 yıl aradan sonra Yunanistan’ı ziyareti kime yaradı? Merkel Yunanlılarla buzları eritebildi mi?

YUNANİSTAN’da hiç sevilmeyen politikacıların başında Almanya Başbakanı Angela Merkel geliyor. Nisan 2014’te Atina’yı ziyaretinde göstericiler Syntagma Meydanı’nda Merkel için sembolik idam sehpası kurdu. O zaman muhalefet lideri, şimdiki Başbakan Aleksis Çipras, tasarruf reformlarını dayatan Merkel’i, “Avrupa’nın en tehlikeli politikacısı” olarak niteledi ve “Yunanistan’ı Almanya’nın sömürgesi yapmak istiyor” dedi.
Bu ziyaretin ardından Yunanistan’la Almanya arasında tam bir medya savaşı yaşandı. Yunan basını Merkel’i nazi üniforması, Hitler bıyığı ve mahkûm elbisesi içinde manşete taşıdı. Alman basını da bu haberlere kayıtsız kalmadı. Focus, Yunanlıları “Avrupa’nın dolandırıcıları” olarak niteledi. Bild, ‘İflasçı Yunanlılar’ başlığını attı ve ‘Borçlarınızı ödemek için Akropolis’i ve adalarınızı satın’ çağrısı yaptı.

ZORLU ZİYARET
5 yıl aradan sonra Yunanistan’ı giden Merkel’in bu çok zorlu ziyaretinin amacı neydi? Yunanistan’da eylül ayında genel seçimler var. Ancak mayıs ayında AP seçimleriyle birlikte erken seçime gidileceği beklentisi yüksek. Hükümet ortağı sağ populist ANEL lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya ile varılan anlaşmaya tamamen karşı. Yunanistan Makedonya’yı ‘Makedonya’ ismiyle tanımıyor. Anlaşma, Makedonya’nın ‘Kuzey Makedonya’ adıyla tanınmasını öngörüyor.
Makedonya hükümeti Merkel’in Atina ziyareti sırasında anlaşmayı parlamentoya sunacaktı. Ancak oylama, çoğunluk sağlanamayacağı endişesiyle ertelendi. Makedonya 15 Ocak tarihine kadar, Yunanistan ise ocak sonuna kadar anlaşmayı parlamentolarında onaylamak zorunda. İki ülkede de muhalefet partileri anlaşmaya karşı. Eğer anlaşma Makedonya parlamentosundan geçerse, Yunanistan parlamentosundan da kılpayı geçmesi bekleniyor. Merkel’in ziyaretinin asıl amacı da buydu. Merkel, anlaşmanın bir an önce onaylanarak, Batı Balkanlarda istikrarın sağlanmasını istiyor.

TÜRKİYE GİBİ DEĞİL
Bu ziyaret Çipras’a bir seçim desteği mi? Merkel Yunanlılarla buzları eritebildi mi? Yunanlılar, “Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ekim ayında Türkiye’yi ziyaret ettiğinde, kendisine 70 civarında Alman iş insanı eşlik etti. Merkel ise Yunanistan’a tek başına geldi. Yanında hiç Alman iş insanı getirmedi” diyor. Merkel, Yunanistan’da halen sevilmeyen bir politikacı. Yunanlılar mali krizle gelirlerinin üçte bir oranında düşmüş olmasından Merkel’in acı tasarruf politikasını sorumlu tutuyorlar ve Merkel’e eskisi kadar olmasa bile hâlâ öfkeliler. Tek başına Makedonya anlaşmasına destek ziyareti Merkel’in Yunanlılarla buzları eritmesine yetmedi.
Yunanistan seçmeni Merkel’i önce ağır eleştiren, başbakan olunca acı reçeteyi kabul eden Çipras’a da sırtını dönmüş görünüyor. Anketlerde ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi Çipras’ın Sol Koalisyon hareketinden yüzde 10 önde gidiyor. Erken seçime gidilirse, Çipras’a hiç şans verilmiyor. Yunan gazetesi Kathimerini, Çipras’ın seçimleri kaybedeceği, parti başkanlığını bırakmış olan Merkel’in de gidici olduğuna gönderme yaparak, Almanca “Hoşgeldin Merkel, güle güle Merkel” başlığını kullandı.

 

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