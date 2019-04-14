Merkel’in tavrı Karrenbauer’i çok üzdü!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, CDU genel başkanlık koltuğunu devrettiği Annegret Kramp Karrenbauer’in davetini ve ricasını reddetti. CDU ile CSU’nun seçim kampanyasını başlatacakları mitingde olmasını ısrarla isteyen Kramp Karrenbauer, Merkel’in katılmayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı.
Almanya’da 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için CDU ile CSU, seçim kampanyasını 27 Nisan’da Münsterde ortak mitingle başlatacak.
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, bu mitingde Başbakan Angela Merkel’in de yer almasını ısrarla istedi. Ancak Merkel, parti genel başkanlık koltuğunu devrettiği Kramp Karrenbauer’in davetini geri çevirdi. Merkel’in bu tutumunun Kramp Karrenbauer’de hayal kırıklığına yol açtığı belirtiliyor.
MÜNİH’İ DE REDDETTİ
Welt am Sonntag Gazetesi’nin CDU içindeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kramp Karrenbauer’in Merkel’in mitinge katılmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve bunu da parti içinde dillendirdiğini yazdı. CDU/CSU yöneticileri seçim kampanyasını, Münih’de yapacakları bir mitingle sonlandıracak ve kampanyanın finali olarak değerlendirilen Münih’deki miting için de Merkel’i davet ettiler. Ancak Merkel’ın kurmayları başbakanın Münih’teki mitingde de yer alamayacağını duyurdu.
EYALET SEÇİMLERİNE DE DESTEK VERMEYECEK
Merkel, bu yıl içinde yapılacak dört eyalet parlamentosu seçimlerinde de partisinin seçim kampanyalarında yer almayacak. 26 Mayıs’ta Bremen, 1 Eylül’de Brandenburg ve Saksonya ile 27 Ekim’de Thüringen eyalet meclis seçimleri yapılacak. Merkel bu dört seçim için partisinin düzenleyeceği propaganda etkinliklerinde de yer almayacak. Gazete, Merkel’in parti ile arasına mesafe koymasının en çok CDU Genel Başkanı Kramp Karrenbauer’i üzdüğünü yazdı.
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