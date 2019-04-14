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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa-AFP
14.04.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Merkel’in tavrı Karrenbauer’i çok üzdü!

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Merkel’in tavrı Karrenbauer’i çok üzdü!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, CDU genel başkanlık koltuğunu devrettiği Annegret Kramp Karrenbauer’in davetini ve ricasını reddetti. CDU ile CSU’nun seçim kampanyasını başlatacakları mitingde olmasını ısrarla isteyen Kramp Karrenbauer, Merkel’in katılmayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı.

Almanya’da 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için CDU ile CSU, seçim kampanyasını 27 Nisan’da Münsterde ortak mitingle başlatacak.
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, bu mitingde Başbakan Angela Merkel’in de yer almasını ısrarla istedi. Ancak Merkel, parti genel başkanlık koltuğunu devrettiği Kramp Karrenbauer’in davetini geri çevirdi. Merkel’in bu tutumunun Kramp Karrenbauer’de hayal kırıklığına yol açtığı belirtiliyor.

Merkel’in tavrı Karrenbauer’i çok üzdü

MÜNİH’İ DE REDDETTİ
Welt am Sonntag Gazetesi’nin CDU içindeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kramp Karrenbauer’in Merkel’in mitinge katılmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve bunu da parti içinde dillendirdiğini yazdı. CDU/CSU yöneticileri seçim kampanyasını, Münih’de yapacakları bir mitingle sonlandıracak ve kampanyanın finali olarak değerlendirilen Münih’deki miting için de Merkel’i davet ettiler. Ancak Merkel’ın kurmayları başbakanın Münih’teki mitingde de yer alamayacağını duyurdu.

Merkel’in tavrı Karrenbauer’i çok üzdü

EYALET SEÇİMLERİNE DE DESTEK VERMEYECEK
Merkel, bu yıl içinde yapılacak dört eyalet parlamentosu seçimlerinde de partisinin seçim kampanyalarında yer almayacak. 26 Mayıs’ta Bremen, 1 Eylül’de Brandenburg ve Saksonya ile 27 Ekim’de Thüringen eyalet meclis seçimleri yapılacak. Merkel bu dört seçim için partisinin düzenleyeceği propaganda etkinliklerinde de yer almayacak. Gazete, Merkel’in parti ile arasına mesafe koymasının en çok CDU Genel Başkanı Kramp Karrenbauer’i üzdüğünü yazdı.

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