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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
28.06.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Merkel’in nesi var?

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Merkel’in nesi var?

Almanya Başbakanı Angela Merkel’i bir hafta arayla kameralar önünde titreme tutması, kamuoyunda, “Merkel’in nesi var?” sorularını artırdı. Sekiz gün önceki titreme nöbetine ‘sıcak hava ve su yetersizliği neden olabilir’ diyen Alman doktorlar, şimdi Merkel’in sağlık durumunu ciddiye alması, titremenin altında ‘Multiple Skleroz’, parkinson gibi ciddi hastalıkların olabileceğini söylüyor. Bunun için de başbakanın ciddi bir sağlık kontrolünden geçmesini tavsiye ediyorlar.

BILD gazetesi Merkel’in çevresine dayanarak yaptığı haberde, titremenin, kandaki şeker seviyesinin düşmesine neden olan ‘hipoglisemik şok’ olabileceğini yazdı. Diyabet ilaçları kandaki şeker seviyesini düşürüyor. Yemek yemeden ilacın alınması durumunda çok daha etkili oluyor ve şeker seviyesi düşüyor. Bu da titremeye yol açıyor. Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Başbakanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tüm programlarına aksatmadan devam edeceğini söyledi. Titremeye gerekçe olarak ise, “Geçen haftaki olayı hatırlamak, bugünkü duruma sebep oldu. Psikolojik hazmedilmesi gereken bir süreç” yanıtını verdi.
Ayrıca Başbakan Merkel’in, titreme nöbetinden bir gün önce gece geç saatlere kadar CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer ve AB Konsey Başkanı olmak isteyen Manfred Weber’le görüştüğü belirtildi.

GİDERSE NE OLUR?
Kamuoyu ise, “Merkel bu durumda görevini tam olarak yerine getirebilir mi? Böyle devam edebilir mi? Merkel giderse ne olur?”, sorularıyla meşgul. Alman Anayasası “Bir başbakanın sağlık durumu nedeniyle görev yapamaması durumunda ne olur?” sorusuna tam bir açıklık getirmiyor. Anayasada başbakanın, kabinesinden bir bakanı kendine yardımcı atayabileceği, Bakanlar Kurulu’nun da başbakan yardımcısına başbakanın görevlerini devredebileceği yazıyor.

Merkel’in nesi var

BİR HAFTA ARAYLA
Başbakan Angela Merkel’i ilk titreme nöbeti 8 gün önce tuttu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’i Berlin’de ağırlayan Merkel’in, askeri tören sırasında bir anda titreme nöbeti tuttu. Bacakları, kolları iki dakika boyunca titreyen, yüzü bembeyaz olan Merkel, düşmemek ve belli etmemek için kendisiyle mücadele etmişti. Merkel, görüşmeden hemen sonra sağlığıyla ilgili soruları, “Üç bardak su içtim geçti. Şimdi yine çok iyiyim” yanıtını vermişti.

Merkel’in nesi var
İkinci nöbet ise dün Bellevu Sarayı’nda yaşandı. Avrupa Paarlamentosu’na seçilen Adalet Bakanı Katarina Barley’in görevini Christine Lambrecht’e devretme töreninde Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier konuşurken Merkel yine titremeye başladı. Yüzü gerildi, elleri, ayakları titremeye başladı. Korkuyla yardım ister gibi etrafına baktı. Titremesini durdurmak için iki elini üst üste koydu. Cumhurbaşkanlığı protokol şefi hemen Merkel’e bir bardak su getirip uzattı. Merkel titreyen ellerle önce bardağı tuttu ama içmeden geri verdi. Başbakan bardağı tutamayayıp düşüreceği korkusuyla mı vazgeçti, bilinmiyor. Bir hafta önceki törende dışarıda aşırı sıcak hava ve su eksikliğinin neden olabileceği gerekçesi inandırıcıydı. Ama bu kez nöbet, sarayda, klimalı salonda yakaladı.

ZORLU BİR ZİRVE DAHA VAR
Doktor kontrolünden geçmeyen Başbakan Merkel, aynı gün saat 13.30’da G-20 zirvesi için Osaka’ya uçtu. Gündeminde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmeler vardı. Merkel’i, pazar günü de zorlu geçmesi beklenen AB liderler zirvesi bekliyor.

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