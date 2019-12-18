Merkel’in keyfi yerinde

2021 seçimlerine kadar görevde kalmayı isteyen Merkel’in toplantılarda keyfinin yerinde olması gözlerden kaçmadı. Merkel, salı günü CDU Grup toplantısında bir milletvekili için fotoğrafını imzaladı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısında da Merkel’in bakanlarla şakalaşması objektiflere böyle yansıdı.