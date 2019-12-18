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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
18.12.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Merkel’in keyfi yerinde

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Merkel’in keyfi yerinde

Almanya’da hükümet ortağı SPD’nin yeni eş genel başkan seçmesiyle koalisyonun bozulacağından korkuluyordu. Ancak kurultayda bu yönde bir karar çıkmaması, en çok Başbakan Angela Merkel’i rahatlattı.

2021 seçimlerine kadar görevde kalmayı isteyen Merkel’in toplantılarda keyfinin yerinde olması gözlerden kaçmadı. Merkel, salı günü CDU Grup toplantısında bir milletvekili için fotoğrafını imzaladı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısında da Merkel’in bakanlarla şakalaşması objektiflere böyle yansıdı.

Merkel’in keyfi yerinde

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