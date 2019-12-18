BERLİN / Fotoğraflar: dpa
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Merkel’in keyfi yerinde
Almanya’da hükümet ortağı SPD’nin yeni eş genel başkan seçmesiyle koalisyonun bozulacağından korkuluyordu. Ancak kurultayda bu yönde bir karar çıkmaması, en çok Başbakan Angela Merkel’i rahatlattı.
2021 seçimlerine kadar görevde kalmayı isteyen Merkel’in toplantılarda keyfinin yerinde olması gözlerden kaçmadı. Merkel, salı günü CDU Grup toplantısında bir milletvekili için fotoğrafını imzaladı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısında da Merkel’in bakanlarla şakalaşması objektiflere böyle yansıdı.
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