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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Mehmet UZUN / BREMEN
04.05.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Merkel’in kalesinde başkan adayı oldu

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Merkel’in kalesinde başkan adayı oldu

Almanya’nın Bremen Eyalet Meclisi eski SPD milletvekili Ruken Aytaş, partisi tarafından Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Diepholz belediye başkanlığına aday gösterildi. 27 Mayıs’ta yapılacak seçimler için çalışmalara başlayan Aytaş, üç erkek rakibine karşı mücadele verecek.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU’nun güçlü olduğu Diepholz’da SPD tarafından belediye başkan adayı gösterilen Ruken Aytaş, “27 Mayıs’ta yapılacak seçimde bir ilki başarıp belediye başkanı olmak istiyorum” diyor. Başkan adaylığını partisinin teklif ettiğini belirten Aytaş, şöyle konuştu:

“Hiç beklemediğim bir teklif yapıldı; ben de kabul ettim. Ancak aday gösterilebilmem için Diepholz’de delegeler tarafından seçilmem gerekiyordu. Hem kadın olmam, hem de Türkiye kökenli olmam nedeniyle delegelerin beni seçeceklerini düşünmedim. Çünkü benimle birlikte dört aday daha vardı. Yapılan oylama sonucu 28 oyun 24’ünü aldım. Bu sonuç benim için sürpriz oldu.”
CDU’nun güçlü olduğu Diepholz’da SPD’nin belediye başkan adayı olarak çalışmalara başlayan Ruken Aytaş, işinin zor olduğunu ama umutlu olduğunu söyledi.

‘KADIN OLMAM AVANTAJ’
Başta sosyal medya olmak üzere tüm iletişim araçlarını kullandığını, bunun yanı sıra evleri ziyaret ettiğini belirten Aytaş, şöyle konuştu:
“Belediye başkanlığı için üç rakiple yarışıyorum. Burada Merkel’in partisi CDU çok güçlü. Şimdiye kadar tüm seçimleri onlar kazanmış. Rakiplerimin hepsi erkek. Bu benim için avantaj. Ev ev geziyorum. Bu insanların hoşuna gidiyor. Kendimi tanıtıp projelerimi anlatıyorum. Bir eğitmen olarak birebir iletişim kuruyorum. Diğer rakipler bu iletişim yolunu bilmiyor. Şuana kadar 1000’i aşkın aileyi ziyaret ettim. Seçime kadar 1500 aileyi daha ziyaret etmek istiyorum. Burada bir ilki başarıp belediye başkanı olmak istiyorum. Seçim bölgemdeki oy hakkı bulunan herkesten destek bekliyorum.”

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