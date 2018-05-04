Merkel’in kalesinde başkan adayı oldu

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU’nun güçlü olduğu Diepholz’da SPD tarafından belediye başkan adayı gösterilen Ruken Aytaş, “27 Mayıs’ta yapılacak seçimde bir ilki başarıp belediye başkanı olmak istiyorum” diyor. Başkan adaylığını partisinin teklif ettiğini belirten Aytaş, şöyle konuştu:

“Hiç beklemediğim bir teklif yapıldı; ben de kabul ettim. Ancak aday gösterilebilmem için Diepholz’de delegeler tarafından seçilmem gerekiyordu. Hem kadın olmam, hem de Türkiye kökenli olmam nedeniyle delegelerin beni seçeceklerini düşünmedim. Çünkü benimle birlikte dört aday daha vardı. Yapılan oylama sonucu 28 oyun 24’ünü aldım. Bu sonuç benim için sürpriz oldu.”

CDU’nun güçlü olduğu Diepholz’da SPD’nin belediye başkan adayı olarak çalışmalara başlayan Ruken Aytaş, işinin zor olduğunu ama umutlu olduğunu söyledi.

‘KADIN OLMAM AVANTAJ’

Başta sosyal medya olmak üzere tüm iletişim araçlarını kullandığını, bunun yanı sıra evleri ziyaret ettiğini belirten Aytaş, şöyle konuştu:

“Belediye başkanlığı için üç rakiple yarışıyorum. Burada Merkel’in partisi CDU çok güçlü. Şimdiye kadar tüm seçimleri onlar kazanmış. Rakiplerimin hepsi erkek. Bu benim için avantaj. Ev ev geziyorum. Bu insanların hoşuna gidiyor. Kendimi tanıtıp projelerimi anlatıyorum. Bir eğitmen olarak birebir iletişim kuruyorum. Diğer rakipler bu iletişim yolunu bilmiyor. Şuana kadar 1000’i aşkın aileyi ziyaret ettim. Seçime kadar 1500 aileyi daha ziyaret etmek istiyorum. Burada bir ilki başarıp belediye başkanı olmak istiyorum. Seçim bölgemdeki oy hakkı bulunan herkesten destek bekliyorum.”