Merkel’in Genel Sekreteri: Fransa gibi siyasete kadın kotası getirelim
Almanya’da hemen her yıl tartışılan siyasette kadın kotası, Fransız yasalarından örnek gösterilecek yeniden başladı.
BAŞBAKAN Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, Federal Meclis’te kadın milletvekili sayısının çok az olduğuna dikkati çekti ve daha fazla kadının mecliste yer alması için milletvekilli listesinde kadın kotası tartışmasını yeniden başlattı.
Almanya'daki seçim yasasının değiştirilerek Fransa'dakine benzer uygulamaya geçilmesini savunan Karrenbauer “Fransa'da yasalar açık şekilde ‘milletvekili adaylarının yarısı kadın olacaktır’ şeklinde. Hatta fermuar sistemi gibi bir erkek, bir kadın olarak. Bizde de bu olmalı” dedi.
BUNUN İKİ YOLU VAR
Kadınların 'Ben yapabilirim, ben istiyorum ve ben olacağım' demesi gerektiğini belirten CDU Genel Sekreteri, kadın milletvekili sayısının artırmanın iki yolu olduğunu söyledi. Karrenbauer “Ya partiler kota uygular ya da yasal düzenlemelerle bu hayata geçirilir” dedi. Merkel de “Kadınlar hayatı zenginleştirir. Sadece özel hayatlarında değil politikada da bu böyle” sözleriyle genel sekreterine destek verdi.
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