Merkel’in destekliği aday seçimi kaybetti, partide kriz çıktı
Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Merkel ve Seehofer’in desteklediği Kauder, seçimi kaybetti. Kauder, 13 yıldır oturduğu grup başkanlığı koltuğunu Brinkhaus’a kaptırdı. Seçim sonucu partide krize yol açtı.
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde büyük bir darbe aldı. Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanlık seçimini Başbakan Merkel’in desteklediği Volker Kauder kaybetti. 13 yıldır CDU/CSU Grup Başkanı olarak görev yapan ve Merkel’in en güvendiği isim olan Kauder devrildi. Onun yerine Ralph Brinkhaus, sürpriz şekilde grup başkanlığı koltuğuna oturdu.
İKİ LİDER DE KAUDER’İ DESTEKLİYORDU
CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığına 13 yıldır tek başına aday olan ve seçilen Kauder’e ilk kez bu seçimde rakip çıktı. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel ile CSU Genel Başkanı ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in de açık olarak desteklediği Kauder, grup başkanlık seçiminde 112 oy alabildi. “Kauder’e rakip olmak için değil, seçimlerde alternatif sunabilmek adına aday oluyorum” diyen Brinkhaus ise sürpriz şekilde 115 oy aldı. Böylece Merkel ve Seehofer’e rağmen Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanı olmayı başardı. Seçim sonucu Birlik Partileri’nde şok etkisi yarattı. Grup toplantısı yarıda kaldı. Parti yönetimi acil olarak seçim sonucunu değerlendirmek için toplandı. Kulislerde sonuç Merkel’e tepki olarak değerlendirildi.
ARTIK HER KARARA ‘EVET’ DEMEYECEKLER Mİ?
Kauder şimdiye kadar Merkel’in uyguladığı tüm politikalara tam destek verdi. Hiç karşı çıkmadı. Merkel’in yüzde yüz güvendiği isim olarak görüldü. Merkel, Yunanistan’a milyarlarca euro para yardımı yaparken, 2015 yılında bir milyona yakın mülteciyi kabul ederken ve liberal göç politikalarını uygularken Kauder, milletvekillerinin direnişini hep kırdı. Kauder’in seçimi kaybetmesi, milletvekillerinin Merkel’e karşı isyanı olarak görülüyor. Seçimin kaybedilmesi Birlik Partileri Meclis Grubu artık hükümetin alacağı her karara itaat etmeyeceği ve destek olmayacağı sinyali olarak değerlendiriliyor.
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