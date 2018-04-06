Merkel’in bakanları iyi not alamadı
Almanya’da Şansölye Merkel ve kabinesi seçmenler nezdinde düşük not aldı. En yüksek oy Merkel’in. Bakanları Merkel’den daha düşük not aldı.
ALMANYA’da çok zor kurulan 4’üncü Merkel hükümeti, halk arasında puan kaybediyor. ARD kanalının en son yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Şansölye Merkel ve kabinesi seçmenler nezdinde iyi not alamadı. Merkel için yüzde 57’si, “Başbakanlık koltuğu hakkı” dedi. Ancak bakanları Merkel’den daha düşük not aldı. “İslam, Almanya’ya ait değil” diyerek ayrı baş çeken ve yoğun tartışmalara yol açan İçişleri Bakanı Horst Seehofer için seçmenlerin yüzde 51’i “Bu koltuk için iyi bir seçim değil” dedi. Koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer’i doğru bir seçim olarak görenlerin oranı ise yüzde 39.
UMDUĞUNU BULAMADI
Koalisyon içinde ayrı baş çeken ve Merkel’e rakip olarak gösterilen Hıristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Sağlık Bakanı Jens Spahn ankette sondan ikinci. Spahn’ın bakanlık koltuğu için doğru bir seçim olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 26.
Merkel’den sonra seçmenlerden en büyük onayı alan Ekonomi Bakanı CDU’lu Peter Altmaier. Yüzde 55’i Peter Altmaier’in iyi bir bakan olduğu görüşünde.
Maliye Bakanı SPD’li Olaf Scholz için “Doğru seçim” diyenlerin oranı yüzde 49.
Almanya’da en çok sevilen Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Heiko Maas, Ekonomi Bakanı Altmaier’den daha az oy aldı. Yüzde 43, Maas’ı Dışişleri Bakanlığı için doğru bir atama olarak değerlendiriyor.
İki dönemdir Savunma Bakanı olan CDU’lu Ursula von der Leyen yüzde 40, Çalışma Bakanı SPD’li Hubertus Heil yüzde 25 puan aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle