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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AA
06.04.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Merkel’in bakanları iyi not alamadı

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Merkel’in bakanları iyi not alamadı

Almanya’da Şansölye Merkel ve kabinesi seçmenler nezdinde düşük not aldı. En yüksek oy Merkel’in. Bakanları Merkel’den daha düşük not aldı.

ALMANYA’da çok zor kurulan 4’üncü Merkel hükümeti, halk arasında puan kaybediyor. ARD kanalının en son yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Şansölye Merkel ve kabinesi seçmenler nezdinde iyi not alamadı. Merkel için yüzde 57’si, “Başbakanlık koltuğu hakkı” dedi. Ancak bakanları Merkel’den daha düşük not aldı. “İslam, Almanya’ya ait değil” diyerek ayrı baş çeken ve yoğun tartışmalara yol açan İçişleri Bakanı Horst Seehofer için seçmenlerin yüzde 51’i “Bu koltuk için iyi bir seçim değil” dedi. Koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer’i doğru bir seçim olarak görenlerin oranı ise yüzde 39.

UMDUĞUNU BULAMADI
Koalisyon içinde ayrı baş çeken ve Merkel’e rakip olarak gösterilen Hıristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Sağlık Bakanı Jens Spahn ankette sondan ikinci. Spahn’ın bakanlık koltuğu için doğru bir seçim olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 26.
Merkel’den sonra seçmenlerden en büyük onayı alan Ekonomi Bakanı CDU’lu Peter Altmaier. Yüzde 55’i Peter Altmaier’in iyi bir bakan olduğu görüşünde.
Maliye Bakanı SPD’li Olaf Scholz için “Doğru seçim” diyenlerin oranı yüzde 49.
Almanya’da en çok sevilen Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Heiko Maas, Ekonomi Bakanı Altmaier’den daha az oy aldı. Yüzde 43, Maas’ı Dışişleri Bakanlığı için doğru bir atama olarak değerlendiriyor.
İki dönemdir Savunma Bakanı olan CDU’lu Ursula von der Leyen yüzde 40, Çalışma Bakanı SPD’li Hubertus Heil yüzde 25 puan aldı.

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