Merkel’e ‘kabinede değişiklik’ çağrısı

HANGİ bakanların değiştirilmesi gerektiği sorusuna isim vermeyen Markus Söder, Ekonomi Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı’nı işaret etti: “Ekonomi en başta gelmeli. Uluslararası bir kıyaslama yapacak olursak, Almanya, ABD ve Çin’in gerisine düşmeye başladı. Burada açığı hızla kapatmamız ve dünyayla eşit göz hizasında kalmamız lazım. Bize bir yüksek Alman teknoloji ajandası gerekiyor; Yapay zeka, uzay teknolojisi ve temiz çevre teknolojilerine yatırım yapılmalı.”

‘YEŞİLLER BİRİNCİ RAKİP’

Söder, “Avusturya’da merkez sağ parti ÖVP ile Yeşiller koalisyonu Almanya için örnek olur mu?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Avusturya Yeşiller’i ile Almanya Yeşiller’i aynı değil. Robert Habeck (Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı), bunu hemen elinin tersiyle geri çevirdi. Özellikle Kuzey Almanya’daki Yeşiller oldukça sol yelpazede. O nedenle Hıristiyan Birlik açısından Yeşiller rakip sıralamasında birinci sırada.”

Bugün (pazar) yaş günü olan Söder, doğum gününü ailesiyle birlikte yemeğe giderek kutlayacağını söyledi. İki köpeğinden biri ölen Söder, ölen köpeğinin yerine yeni bir köpek alacağını da söyledi.