Merkel’e: İçişleri Bakanı’nı hemen görevden al!
Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın Uyum Bakanı Joachim Stamp, Başbakan Angela Merkel’den Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i hemen görevden almasını istedi. Stamp, Seehofer’le uyum politikasının mümkün olmadığını da ileri sürdü.
KUZEY Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinin Hür Demokrat Partili (FDP) Uyum Bakanı Joachim Stamp, Başbakan Angela Merkel’den şaşırtıcı bir talepte bulundu. Stamp, Merkel’den, Federal İçişleri Bakanı Başkanı Horst Seehofer’i hemen görevden almasını istedi. Bakan, Seehofer’in uyum sağlamış mültecilerin Almanya’da kalmasını engellediğini, sığınma talebini reddedilen mültecilerin kısa sürede ülkelerine gönderilmeleri için de eyaletlere destek olmadığını söyledi.
ÇABALARIMIZ SONUÇSUZ KALDI
Stamp, bu iki önemli konuda Seehofer’den defalarca destek istediğini, ancak şimdiye kadar çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Bakan, “Benim Merkel’den dileğim, uygulanabilir bir göç ve uyum politikasını sağlayacak bir Federal İçişleri Bakanı ataması” dedi.
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