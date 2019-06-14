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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / DÜSSELDORF - Fotoğraf: dpa
14.06.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Merkel’e: İçişleri Bakanı’nı hemen görevden al!

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Merkel’e: İçişleri Bakanı’nı hemen görevden al!

Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın Uyum Bakanı Joachim Stamp, Başbakan Angela Merkel’den Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i hemen görevden almasını istedi. Stamp, Seehofer’le uyum politikasının mümkün olmadığını da ileri sürdü.

KUZEY Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinin Hür Demokrat Partili (FDP) Uyum Bakanı Joachim Stamp, Başbakan Angela Merkel’den şaşırtıcı bir talepte bulundu. Stamp, Merkel’den, Federal İçişleri Bakanı Başkanı Horst Seehofer’i hemen görevden almasını istedi. Bakan, Seehofer’in uyum sağlamış mültecilerin Almanya’da kalmasını engellediğini, sığınma talebini reddedilen mültecilerin kısa sürede ülkelerine gönderilmeleri için de eyaletlere destek olmadığını söyledi.

ÇABALARIMIZ SONUÇSUZ KALDI
Stamp, bu iki önemli konuda Seehofer’den defalarca destek istediğini, ancak şimdiye kadar çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Bakan, “Benim Merkel’den dileğim, uygulanabilir bir göç ve uyum politikasını sağlayacak bir Federal İçişleri Bakanı ataması” dedi.

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