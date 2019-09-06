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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
06.09.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Merkel’e anket dopingi

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Merkel’e anket dopingi

Almanya’da kamu yayın organı ZDF’in yaptırdığı bir anket, halkın büyük bölümünün, Başbakan Angela Merkel’in 2021 yılına kadar görevde kalmasını istediğini ortaya koydu.

‘Politbarometer’ adlı ankete katılanların yüzde 73’ü, Merkel’in görev süresinin sonuna kadar başbakanlık yapmasının Almanya için iyi olacağını ifade etti. Ankete katılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) destekçileri arasında bu görüşü savunanların oranı yüzde 88 olarak açıklandı. CDU’lu siyasetçiye muhalefetteki Yeşiller’in seçmen tabanından gelen destek ise şaşırtıcı boyuttaydı. Ankete katılan Yeşiller destekçilerinin yüzde 85’i de Merkel’in 2021’e kadar başbakanlık yapmasından yana görüş bildirdi.

KOALİSYONUN PERFORMANSI KONUSUNDA ÇELİŞKİ
ZDF’in anketine göre, CDU ile SPD’nin oluşturduğu koalisyonun iyi iş çıkardığını belirtenlerin oranı da Ağustos ayına kıyasla 12 puan artarak yüzde 62’ye yükseldi. Ancak bir başka kamu yayın organı ARD’nin yaptığı anket, aksi yönde bir tablo çıkardı. ARD’nin ‘Almanya’da Trend’ (Deutschlandtrend) adlı anketine katılanların yüzde 67’si koalisyon hükümetinin performansından memnun olmadığını belirtti. Buna karşın katılımcıların yüzde 61’i, koalisyonun 2021’deki seçimlere kadar görevde kalması gerektiğine inandığını ifade etti.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM
ZDF’in Politbarometer anketi, CDU ve Bavyera’daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’e (CSU) desteğin yüzde 28, Yeşiller’e desteğin ise yüzde 24 olduğuna işaret ediyor. SPD yüzde 15 ile üçüncü sırada yer alırken sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine desteğin yüzde 13 olduğu görüldü. Sol Parti’nin yüzde 7, liberal Hür Demokrat Parti’nin (FDP) ise yüzde 6 oranında destek bulduğu aktarıldı.

AKK’YA GÜVEN EKSİKLİĞİ
Anketlerde, Aralık 2018’de Merkel’in yerine CDU’nun başına geçen Annegret Kramp-Karrenbauer’in performası da değerlendirildi. ZDF’in yaptığı ankete katılanların yüzde 71’i, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’in CDU’ya liderlik edebilecek bir isim olduğundan emin olmadığını belirtti. ARD’nin anketine katılanların yüzde 66’sı da Kramp-Karrenbauer’in performansından memnun olmadığını ifade etti.

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