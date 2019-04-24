Merkel’den Zelenskiy’e tebrik telefonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMerkel’den Zelenskiy’e tebrik telefonu
GeriAvrupa Merkel’den Zelenskiy’e tebrik telefonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa, Reuters
24.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Merkel’den Zelenskiy’e tebrik telefonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkel’den Zelenskiy’e tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi olmayan sonuçlara göre Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimini kazanan komedyen Vladimir Zelenskiy’i tebrik etti.

ALMAN Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel’in Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Başbakan Merkel’in seçimlerdeki başarısından dolayı Zelenskiy’i kutladığını aktaran Demmer, Ukrayna’daki demokratik seçimlerin sonucunun Zelenskiy’e ‘güçlü bir görev’ verdiğini vurguladı. Zelenskiy’in görüşmede, Almanya’nın ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Demmer, Zelenskiy’in ayrıca Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya’nın dahil olduğu Normandiya Formatı kapsamında ilerleme sağlanmasına ‘çok ilgi gösterdiğini’ belirtti.

Merkel’in de Alman hükümetinin, ‘reform yolunda, egemenlik ve toprak bütünlüğü’ konularında gelecekte de etkin şekilde Ukrayna’nın yanında duracağını vurguladığını aktaran Demmer, “Şansölye, Vladimir Zelenskiy’i Almanya’ya davet etti” ifadesini kullandı. Vladimir Zelenskiy’in, Ukrayna’da hafta sonunda yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 73.22’sini aldığı açıklanmıştı. Rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise oyların yüzde 24.45’ini almıştı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Komadan tam 27 yıl sonra uyandı: İlk söylediği söz...

‘Hangi şiddet? Şiddet yok!’

Fransa’daki Türk derneklerinden Macron’a 24 Nisan tepkisi

Juncker başarısız bir lider!