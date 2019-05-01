Merkel’den, ‘Veda edecek’ dedikodularına yanıt
KISA bir süre önce AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Almanya Başbakanı Angela Merkel hakkında, “AB’de bir görev için çok yüksek bir kalifiyeye sahip” sözleri, “Merkel’e yeni bir görev mi aranıyor?” sorularına yol açmıştı. Şimdi de AP seçimleri yaklaşırken, Merkel’in geleceği üzerine spekülasyonlar yeniden canlandı.
MERKEL’in partisi CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer’in, parti yönetimini AP seçimlerinin hemen ardından toplantıya davet etmesi, “Merkel veda mı ediyor” tartışmalarına yol açtı. 26 Mayıs’ta AP seçimleri ve Almanya’nın 10 eyaletinde belediye seçimleri var. Anketlere göre CDU’nun oylarında bir kıpırdanma yok. Koalisyon ortağı SPD ise Yeşiller’in gerisine düştü. Die Welt gazetesi, Merkel’in görevine devam edip etmeyeceğinin seçim akşamı belli olacağı yorumunu yaptı. Gazete, “Merkel, AP seçimlerinin bir dönüm noktası olacağını acaba sezinliyor mu? Merkel ne zaman veda edecek” diye sordu.
BU BİR İŞARET Mİ?
Başbakan Merkel ekim ayında Hessen’de yapılan seçimlerde partisinin yüzde 11 oy kaybetmesi sonucu ertesi gün parti başkanı ve gelecek seçimlerde de başbakan adayı olmayacağını açıklamıştı. Buna gerekçe olarak oy kaybından kendisinin de sorumluluk taşıdığını göstermişti. Ancak Merkel 4 yıllığına başbakan seçildiğini ve gelecek seçimlere kadar başbakan olarak da kalmaya hazır olduğunu sözlerine eklemişti.
Şimdi bunun AP seçimleri için bir işaret olacağı yorumları yapılıyor. “CDU, AP seçimlerinde büyük oy kaybına uğrarsa, Merkel yine sorumluluk alarak görevine veda edebilir” deniliyor. Ancak, “Ben görevlerimi onurla yaptım. Bir gün onurla da bırakacağım” diyen Merkel’in, 1982’de Başbakan Helmut Schmidt’in yaptığı gibi hemen başbakanlığa veda etmeyeceği de vurgulanıyor. Ayrıca koalisyon ortağı SPD’nin büyük oy kaybına uğramasının, hükümette zor kontrol altına alınabilecek bir dinamiği tetikleyebileceği de kaydediliyor.
SON NOKTAYI KOYDU
Berlin’de yayınlanan Tagesspiegel gazetesi, Merkel’in 30 Mayıs’ta Harvard’ta mezunlara bir konuşma yapacağını, bu konuşmanın büyük bir veda konuşması olabileceğini belirtti. Münih’te yayınlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi ise ‘eğer Merkel başbakan olarak kalmak istiyorsa, en geç AP seçimlerinden sonra kabinesinde değişikliğe gitmesi gerektiğini’ yazdı.
Başbakan Merkel hakkındaki iddialarla ilgili tartışmalara noktayı koydu. AP seçimlerinden hemen sonra yapılacak parti yöneticileri toplantısında daha önceden vermiş olduğu bir kararı mı açıklayacağı yönündeki soruya, “Buna çok net ‘Hayır’ cevabı veriyorum” dedi. CDU Lideri Kramp Karrenbauer de iddiaları yalanladı ve Merkel’le arasının ‘oldukça iyi’ olduğunu söyledi.
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