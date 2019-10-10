Merkel’den taziye ziyareti
Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Berlin’deki Yeni Sinagog’u ziyaret ederek, taziyelerini bildirdi.
MERKEL, burada saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayini izledi ve okunan ilahileri dinledi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise ziyarete ilişkin Twitter hesabından, “Antisemitizmin her türlüsüne birlikte karşı durmalıyız” paylaşımında bulundu.
Almanya Yahudiler Konseyi Başkanı Josef Schuster ise polisin yeterli güvenlik önlemi almamasını eleştirdi: “Halle’deki sinagogun Kefaret Günü ayininde polis tarafından korunmaması skandal bir durum. Mucizevi bir şekilde başka bir kötülük olmadı.”
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