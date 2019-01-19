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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
19.01.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Merkel’den ‘tarımda dijitalleşme’ uyarısı

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Merkel’den ‘tarımda dijitalleşme’ uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, tarımda dijitalleşmenin açlık, verimsizlik ve iklim değişikliği gibi sorunların çözümlerine fırsatlar sunduğunu belirterek, “Dijitalleşmede insanı merkeze koymak gerekir ve uluslararası iş birliğine ihtiyaç var” dedi.

MERKEL, başkent Berlin’de bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Dünya Gıda ve Tarım Forumu’nda yaptığı konuşmada, aralarında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de bulunduğu 70 ülkeden tarım bakanının bir araya gelmesinden mutlu olduğunu belirterek, bunun tarımda yaşanan sorunların çözümü için istekli olunduğunu gösterdiğini söyledi. Merkel, bakanlara ‘dijital teknolojilerin tarımın geleceği için önemini’ anlatarak, Almanya’nın foruma ev sahipliği yaparak küresel iş birliğini desteklediğini kaydetti.
Tarımda dijitalleşmenin açlık, verimsizlik ve iklim değişikliği gibi sorunların çözümlerine fırsatlar sunduğunu belirten Merkel, “Dijitalleşme, sorunların çözümü için çok fırsatlar sunuyor. Dijitalleşmede insanı merkeze koymak gerekir ve uluslararası iş birliğine ihtiyaç var” dedi. Çiftçilerin üretimlerine inovasyon katarak verimliliklerini artırmaları için dijitalleşmeyi ön planda tutmalarını isteyen Merkel, değer zinciri içinde tarıma daha fazla yer verilmesi gerektiğini söyledi.

NÜFUS 10 MİLYAR OLACAK
Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre dünya nüfusunun 2050’de 10 milyara ulaşacağını hatırlatan Merkel, tarımda üretimin sürekliliği için gelişmekte olan ülkelerde çiftçilerin pazara erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. Tarımda dijitalleşme ile çiftçilerin piyasa fiyatlarını kolayca bileceğini, piyasanın daha saydam olacağına ve pazarlamanın daha verimli yapılacağına işaret eden Merkel, bunun için de uluslararası iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. Tarım bakanlarının çok önemli gelişmelerin olduğu bir zamanda bir araya geldiklerini söyleyen Merkel, bakanlardan ülkelerinde dijitalleşme konusunda rekabeti artıracak regülasyonların yapılmasını istedi.

AZ KAYNAK, FAZLA ÜRÜN
Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner de daha fazla üretim yapıp daha fazla insanı beslemek için tarımda verimliliği artırmak gerektiğini, bunun da ancak dijitalleşme ile başarılacağını söyledi. Akıllı tarımla az kaynak kullanarak, daha fazla ürün elde edileceğini vurgulayan Klöckner, bunun da kaynakların daha sürdürebilir olmasına katkı yapacağını dile getirdi.

Merkel’den ‘tarımda dijitalleşme’ uyarısı

Merkel, konuşmasından önce 70 bakan ile aile fotoğrafı çektirdi. Konuşmasından sonra bakanlarla tek tek selamlaşan Merkel, Pakdemirli ile bir süre sohbet etti.

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