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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAvrupa HaberleriMerkel’den kira artışını önlemek için 5 milyar Euro’luk konut sözü
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
14.06.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Merkel’den kira artışını önlemek için 5 milyar Euro’luk konut sözü

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Merkel’den kira artışını önlemek için 5 milyar Euro’luk konut sözü

Almanya’da yasalarla bile önlenemez hale gelen kira artışı dar gelirliyi sıkıntı sokarken, Başbakan Angela Merkel de çözümü yeni sosyal konut yapımında buldu ve bunun için 5 milyar Euro bütçe ayıracaklarının sözünü verdi. Bununla yılda 350 bin sosyal konut hedefleniyor.

ALMANYA’DA son yıllarda özellikle büyük şehirlerde konut kiralarının büyük artış göstermesi dar gelirlileri büyük sıkıntıya soktu. Almanya gündemine oturan kira artışlarının çözümüyle ilgili Başbakan Angela Merkel’ açıklama yaptı. Kira artışını durdumak için yeni sosyal konutların yapılacağını söyleyen Başbakan Merkel, 2021 yılına kadar sosyal konutların yapımı için 5 milyar Euro bütçe ayıracaklarının sözünü de verdi. Merkel hedeflerinin yılda 350 bin sosyal konut yapmak olduğunu belirtti.

DÜŞÜK KİRALI KONUT SÖZÜ
Alman Kiracılar Birliği’nin (DMB) Köln’de düzenlediği Kiracılar Günü Toplantı’sına katılan Merkel, burada kiracıları rahatlatacak açıklamalar yaptı. “Konut, insanların en merkezindeki ihtiyacıdır” diyen Merkel düşük kiralı konut sözü de verdiği konuşmasında, uygun ve ödenebilir konutlarının yapımının hükümetin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

EN İYİ ÇÖZÜM YENİ KONUT
Hükümetin bir görevinin de uygun konut yapılması için ortam hazırlaması olduğunun altını çizen Merkel “Dar boğazlıya en iyi çözüm yeni konutların yapılmasıdır. Konut yapmak sadece hükümetin işi değil, özel sektörün de yönelmesi gerekir. Bunun için de uygun şartlarının yaratılması gerekir. Bu da bizim görevimiz” dedi. Merkel konuşmasında önümüzdeki hafta hükümet ortağı partilerle birlikte konut piyasasıyla ilgili yeni bir yasa tasarısını meclise sunacaklarını da kaydetti.

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