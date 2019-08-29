Merkel’den iki devletli çözüm önerisi
Berlin’de bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırlayan Merkel, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların siyasi yollarla çözülmesinin iki ülke halklarının yararına olduğunu vurgulayarak, “Hepimizin de bildiği gibi bu uzun ve meşekatli bir süreçtir” dedi.
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel konuşmasında iki devletli çözümün doğru olduğunu vurgularken, Filistinlilerin ekonomik ve sosyal olarak iyi bir yaşantıya hakları olduğunu da söyledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise konuşmasında iki devletli çözüme hazır olduklarını belirtirken, bunun 1967 yılında çizilen sınırlarla mümkün olabileceğinin altını çizdi.
MERKEL’İ ÖVDÜ, ABD’Yİ SUÇLADI
Abbas konuşmasında Merkel’i, dünyada istikrarın ve barışın kurulması için tek taraflı çözümler yerine çok taraflı çözümler için gösterdiği çabadan dolayı da övdü. Abbas, Berlin’deki konuşmasında, Amerika Birleşik Devletleri’ni bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması için yardımcı olmamakla suçladı. Abbas, özellikle ABD’nin Kudüs ile ilgili göçmenler, sınırların belirlenmesi ve yerleşim alanları konusundaki tutumunu eleştirdi. Abbas, İsrail ile yürütülen görüşmelerin uluslararası gözlemciler eşliğinde yapılmasını da doğru bulduğunu söyledi.
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