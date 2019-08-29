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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: AFP-REUTERS-AA
29.08.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Merkel’den iki devletli çözüm önerisi

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Merkel’den iki devletli çözüm önerisi

Berlin’de bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırlayan Merkel, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların siyasi yollarla çözülmesinin iki ülke halklarının yararına olduğunu vurgulayarak, “Hepimizin de bildiği gibi bu uzun ve meşekatli bir süreçtir” dedi.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel konuşmasında iki devletli çözümün doğru olduğunu vurgularken, Filistinlilerin ekonomik ve sosyal olarak iyi bir yaşantıya hakları olduğunu da söyledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise konuşmasında iki devletli çözüme hazır olduklarını belirtirken, bunun 1967 yılında çizilen sınırlarla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Merkel’den iki devletli çözüm önerisi

MERKEL’İ ÖVDÜ, ABD’Yİ SUÇLADI
Abbas konuşmasında Merkel’i, dünyada istikrarın ve barışın kurulması için tek taraflı çözümler yerine çok taraflı çözümler için gösterdiği çabadan dolayı da övdü. Abbas, Berlin’deki konuşmasında, Amerika Birleşik Devletleri’ni bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması için yardımcı olmamakla suçladı. Abbas, özellikle ABD’nin Kudüs ile ilgili göçmenler, sınırların belirlenmesi ve yerleşim alanları konusundaki tutumunu eleştirdi. Abbas, İsrail ile yürütülen görüşmelerin uluslararası gözlemciler eşliğinde yapılmasını da doğru bulduğunu söyledi.

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