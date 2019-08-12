Merkel’den fazla kazanıyor
Şimdiye kadar açılışı 6 kez ertelenen Almanya’nın başkenti Berlin’deki BER Havaalanı’nın şefi Engelbert Lütke Daldrup’un, Başbakan Angela Merkel’den daha fazla kazandığı ortaya çıktı.
BERLINER Morgenpost gazetesinin haberine göre, BER şefi Engelbert Lütke Daldrup geçen yıl 503 bin Euro kazandı. Buna göre aylık kazancı yaklaşık 42 bin Euro olan Daldrup’un maaşı, Başbakan Merkel’in maaşından fazla. Merkel’in yıllık kazancı 350 bin Euro. Ancak Daldrup’un bir önceki havaalanı şefinden daha az kazandığı belirtildi. Haberde, önceki BER Havaalanı şefi Hartmut Mehdorn’un 2014’te 753 bin Euro kazandığı yazdı.
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