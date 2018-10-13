Merkel’den çözüm için destek sözü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Slovenya ile Hırvatistan arasında yaşanan sınır anlaşmazlığının çözümü konusundaki tüm çabaları, Almanya olarak destekleyeceklerini söyledi.
MERKEL, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Balkanlar’daki durumu da ele aldıklarını belirterek, bu bölgede iki ülkenin birçok ortak noktaları bulunduğunu dile getirdi. Bu çerçevede Slovenya ile Hırvatistan arasında yaşanan sınır sorununa da değinen Merkel, “Almanya, Slovenya ile Hırvatistan arasındaki sınır anlaşmazlığını çözme konusundaki tüm çabaları destekleyecek” ifadesini kullandı. Bu sorunun çözülmesinin arzu edildiğini belirten Merkel, istenmesi durumunda tarafların birbiriyle makul şekilde konuşması için ‘küçük bir katkı sağlamaya çalışabileceğini’ kaydetti.
Görüşmede ele alınan göç konusunda da Slovenya ile benzer tutuma sahip olduklarını tespit ettiklerini vurgulayan Merkel, AB ülkelerinin, bu konudan etkilendiklerinde uzlaşma sağlaması ve dayanışma sergilemesi gerektiğini dile getirdi.
‘TUTUMUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ’
Slovenya Başbakanı Sarec de AB üyesi ülkelerin iş birliği içinde olmaları gerektiğini belirterek, Slovenya olarak AB’ye katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Sarec, ülkesinin Hırvatistan ile yaşadığı sınır sorununa ilişkin de “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapıcı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Biz de tutumumuzu ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulunarak, Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesinin bu konuda verdiği karara işaret etti.
Ülkesinin, göç konusundaki taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Sarec, Slovenya’nın, AB’nin dış sınırlarını koruduğuna dikkati çekti.
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