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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğrafla: AA, AFP
13.10.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Merkel’den çözüm için destek sözü

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Merkel’den çözüm için destek sözü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Slovenya ile Hırvatistan arasında yaşanan sınır anlaşmazlığının çözümü konusundaki tüm çabaları, Almanya olarak destekleyeceklerini söyledi.

MERKEL, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Balkanlar’daki durumu da ele aldıklarını belirterek, bu bölgede iki ülkenin birçok ortak noktaları bulunduğunu dile getirdi. Bu çerçevede Slovenya ile Hırvatistan arasında yaşanan sınır sorununa da değinen Merkel, “Almanya, Slovenya ile Hırvatistan arasındaki sınır anlaşmazlığını çözme konusundaki tüm çabaları destekleyecek” ifadesini kullandı. Bu sorunun çözülmesinin arzu edildiğini belirten Merkel, istenmesi durumunda tarafların birbiriyle makul şekilde konuşması için ‘küçük bir katkı sağlamaya çalışabileceğini’ kaydetti.

Görüşmede ele alınan göç konusunda da Slovenya ile benzer tutuma sahip olduklarını tespit ettiklerini vurgulayan Merkel, AB ülkelerinin, bu konudan etkilendiklerinde uzlaşma sağlaması ve dayanışma sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

‘TUTUMUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ’
Slovenya Başbakanı Sarec de AB üyesi ülkelerin iş birliği içinde olmaları gerektiğini belirterek, Slovenya olarak AB’ye katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Sarec, ülkesinin Hırvatistan ile yaşadığı sınır sorununa ilişkin de “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapıcı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Biz de tutumumuzu ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulunarak, Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesinin bu konuda verdiği karara işaret etti.
Ülkesinin, göç konusundaki taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Sarec, Slovenya’nın, AB’nin dış sınırlarını koruduğuna dikkati çekti.

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