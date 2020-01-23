Merkel yarın Türkiye’ye gidiyor

HÜKÜMET sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de hükümetin basın toplantısında Merkel’in Türkiye ziyaretiyle ilgili soruları yanıtladı. Seibert, “Başbakan Merkel neden şimdi Türkiye’yi ziyaret ediyor?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Neden şimdi gidiyor sorusunu hep komik buluyorum. Bir resmi ziyaret yapılınca, ‘Neden şimdi?’ diye soruluyor. Yapmayınca da ‘Neden yapmadınız?’ deniliyor. Resmi ziyaretler iki tarafın da birlikte kararıyla oluyor. Bildiğiniz gibi Berlin’de bir Libya Konferansı düzenlendi. Türkiye, Libya konusunda büyük bir rol oynuyor, çünkü Libya’daki çatışan gruplardan biri üzerinde etkili bir ülke. Bunun dışında üzerinde konuşulması gereken başka çok sayıda konular da var. Suriye bunlardan biri. İkili konular var aynı zamanda.”

‘İSTANBUL KAMPÜSÜNÜ AÇACAK’

“Ekonomik konular ağırlıklı bir gündem maddesi olacak. Başbakan Merkel, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası’nda işverenlerle buluşacak. Sivil toplum temsilcileriyle bir buluşma olacak. Elbette Cumhurbaşkanı ile de görüşecek. Ayrıca bizim ilişkilerimizde önemli bir yer tutan Türk Alman Üniversitesi’nin İstanbul kampüsünün açılışını yapacak.”

Seibert, “Otomobil devi VW’nin Türkiye’de fabrika açma konusu gündeme gelecek mi?” sorusuna bunun, hükümetin değil işverenlerin kararı olduğunu söyledi. Seibert ancak Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin görüşmede önemli rol oynayacağını kaydetti.