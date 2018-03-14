 Merkel yanımıza gelip, ‘İşte uyum biziz’ demişti

EVET Almanya’da bugün 4. Büyük koalisyon hükümeti resmen göreve başlıyor.

Çünkü Hıristiyan Demokrat/ Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (SPD) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) önceki gün Koalisyon Sözleşmesi’ne Federal Meclis’in salonlarından birinde düzenlenen resmî törende imza koydular.

Almanya’da ilk büyük koalisyon hükümeti 1966 yılında kuruldu CDU/CSU ile SPD arasında.

CDU/CSU ile hükümet eden Hür Demokrat Parti’nin (FDP), büyük ortakların bütçe açığını kapatmak ve devlet borçlarını azaltmak için vergi artışı planlarına karşı çıkması üzerine ortaklığı terk edince devreye SPD girdi.

CDU’lu Kurt Georg Kiesinger başbakanlığında ilk büyük koalisyon hükümeti 1 Aralık 1966 tarihinde kuruldu.

Ben o dönemde Beyşehir Lisesi (Konya) 2. sınıf öğrencisiydim.

Almanya’nın nerede olduğunu sadece dünya haritasından biliyordum.

Bir de yaz tatillerinde Almanya’dan izine gelen doğup büyüdüğüm Derebucaklı gastarbeiterlerin (misafir işçiler) anlattıklarından.

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Almanya’yı ilk kez 1970 yılında tıp öğrenimi yapmak için 1969 yılında yolunu tuttuğum Fransa’dayken Heidelberg’de çalışan tanıdıkları ziyaretim sırasında gördüm.

Gelişmiş bir sanayi ülkesiydi.

Alman sosyal demokratların anıt adımı olarak bilinen Willy Brandt da SPD ile FDP’nin oluşturduğu kırmızı-sarı koalisyonun başbakanıydı.

Fransa’yı terk edip 1973 yılında Almanya’ya yerleştiğimde de Willy Brandt başbakandı.

1974 yılında Brandt’ın koltuğuna SPD’li Helmut Schmidt oturdu.

1980 yılında Bochum Ruhr Üniversitesi’ni bitirip Hürriyet Gazetesi Avrupa baskıları merkezi Frankfurt’ta çalışmaya başladığımda Helmut Schmidt başbakandı.

Ama küçük ortak FDP iktidarı terk edince Schmidt de koltuğunu kaybetti.

1982 yılında CDU/CSU ve FDP Helmut Kohl başbakanlığında siyah-sarı koalisyonu oluşturdu.

Bu ortaklık 1998 yılına kadar sürdü.

SPD’li Gerhard Schröder, Yeşiller’i yanına alarak 1998 yılında Kohl dönemini bitirdi.

Ancak 2005 yılındaki genel seçimlerden sonra Almanya’da ikinci büyük koalisyon hükümeti dönemi başladı.

Hem de seçim akşamı Başbakan Gerhard Schröder, CDU/CSU’nun başbakan adayı Angela Merkel için televizyon programında “Siz ‘Ben Başbakan olmak istiyorum’ diyen bir bayan Merkel’in böyle bir talebine gerçekten benim partimin ‘Evet’ diyeceğine inanıyor musunuz?” dediği halde, birkaç hafta sonra CDU/CSU ile SPD büyük koalisyon hükümeti kurdu.

Hem de Angela Merkel’in başbakanlığında.

Bu Almanya’da ikinci GroKo’ydu.

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2013 yılında da CDU/CSU ile SPD arasında üçüncü büyük koalisyon hükümeti kuruldu.

Yine Angela Merkel’in başbakanlığında.

16 Aralık 2013 tarihinde Protokol Sözleşmesi imzalanmıştı.

İmza töreni sonrası verilen resepsiyonda SPD Genel Başbakanı Sigmar Gabriel ile uzaktan selamlaşmıştık

Kısa bir süre sonra yanıma gelip “Çok iyi yaptık değil mi?” demişti.

Belli ki, Türk kökenli Aydan Özoğuz’un Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı’na getirilmesinden bahsediyordu.

“Daha iyi olabilirdi” demiştim.

Gabriel’in benimle sohbet ettiğini gören Merkel de yanımıza gelip, bana “Merhaba” dedikten sonra “İşte uyum biziz!” demişti.

Hem de tüm Alman ve yabancı medya mensuplarının şaşkın bakışları arasında.

Belli ki, Merkel de Özoğuz’u kastediyordu.

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İşte önceki gün Almanya’da dördüncü büyük koalisyon hükümetinin yolunu açan Koalisyon Sözleşmesi imzalandı.

İmza öncesi aynı zamanda CDU Genel Başkanı olan ve bugün yeniden başbakan seçilecek Angela Merkel, Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığını üstlenecek CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ile Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak göreve başlayacak SPD’nin geçici Genel Başkanı Olaf Scholz, tam 1.5 saat boyunca medya mensuplarının sorularını yanıtladılar.

İleriye dönük hedeflerini anlattılar

Umut verdiler.

Hem Almanya hem Avrupa hem de özgür dünya için.