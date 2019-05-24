‘Merkel ve Macron ile vergileri görüşmeye hazırım’
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Kuzey Ligi (Lega Nord) Partisi Lideri Matteo Salvini, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ‘vergileri azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) yasalarını’ görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
SALVİNİ, yürürlükteki AB kuralları ile vergi yükünü azaltmanın mümkün olmadığını ve Roma’nın aşırıya kaçarak borç faizlerini artırmak istemediğini belirtti. İtalya’da iktidarda olan koalisyon ile ilgili konuşan Salvini, hükümette bir görev değişikliğine gidilmesini istemediğini ancak 5 Yıldız Hareketi’nden Luigi di Maio’dan daha kuvvetli bir iş birliği beklediğini söyledi.
Kuzey Ligi ve 5 Yıldız Hareketi arasında, Di Maio’nun, koalisyon ortağı olan Kuzey Ligi partisini, bir yolsuzluk skandalıyla hükümeti devirmeye çalıştığını iddia etmesiyle gerginlik hakim.
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