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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
08.05.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

‘BM şemsiyesi altında siyasi sürece dönülmeli’

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‘BM şemsiyesi altında siyasi sürece dönülmeli’

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşmede Merkel, Libya’da BM şemsiyesi altında siyasi sürece dönülmesini talep etti.

ALMAN Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Serrac’ın, ağırlıklı olarak Libya’nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’a saldırı başlatmasından sonra Libya’daki mevcut durumu ele aldığını belirtti. Merkel’in Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında siyasi sürece geri dönülmesini istediğini aktaran Seibert, “Bu bağlamda Şansölye Merkel, BM özel temsilcisinin Libya’da ramazan ayı için çatışmasızlık önerisini memnuniyetle karşıladı” ifadesini kullandı.

BUGÜN DE MACRON İLE GÖRÜŞECEK
Başbakan Merkel’in taraflara müzakere masasına dönmek için hazır olma çağrısında bulunduğunu belirten Seibert, görüşmede, Libya’da mülteci kamplarındaki zor durumdan dolayı buralara insani yardım erişimine ilişkin konuların ele alındığını kaydetti. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Avrupa turu kapsamında dün Roma’da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmüştü. Serrac, bugün de Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi, ardından İngiltere’ye geçmesi öngörülüyor.

ÖLENLERİN SAYISI 400’Ü AŞTI
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı. Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter’e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü aştı.

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