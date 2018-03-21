Merkel: Müslümanlar da onların dini de Almanya’nın parçasıdır

Parlamentoda hükümet programını açıkladığı konuşmasında bu konuya da geniş yer veren Merkel, şunları söyledi: “Bizim ülkemizde yaşayan 4.5 milyon Müslüman ve onların dini İslam artık Almanya’nın bir parçasıdır. Ülkemizin tarihi olarak Hıristiyan, Yahudi kültürüyle şekillendiği tartışma götürmez. Almanya’da yaşayan Müslümanların ezici çoğunluğu aşırılığı ve terörü reddediyor. Onların büyük çoğunluğu İslam inancını barışçıl, anayasa ve yasalara sadık biçimde yaşıyor.”

Konuşmasında, camiler ve imamlarla ilgili bazı değişikliklerin sinyalini de veren Başbakan Merkel, “Bizim on yıllar boyunca misafir işçileri, Türk imamlara bırakmamız, 21. yüzyılda yeterli değil” dedi. Merkel, federal ve eyaletlerin İslam konferanslarıyla da kalıcı altyapılar geliştirmeleri gerekeceğini söyledi.

FDP Lideri Christian Lindner de İslam’ın Almanya’ya aitliği üzerine tartışmaların bir yarar sağlamayacağını söyledi.