Merkel için yolun sonu görünüyor

YARIŞI kazanacağına kesin gözüyle bakılan, hükümetin devamını isteyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Klara Geywitz yarışı kaybetti. Sol kanadın adayları Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken, üyelerin yüzde 53.06’sının oylarını alırken, Olaf Scholz ile Klara Geywitz yüzde 45.33 ile eş başkan yarışında ağır yenilgiye uğradı. Mektupla oylamada üyelerin yüzde 54.09’u oy kullanırken, yüzde 44’ü ise oylamaya katılmadı.

Üyelerin seçtiği Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken’i 6 Aralık’ta başlayacak SPD kurultayında delegelerin de onaylaması gerekiyor. Ancak kurultaydan üyelerin kararının tersine bir sonuç çıkması beklenmiyor. Siyasi gözlemciler, SPD üyelerinden beklenmeyen bu sonucun, Merkel hükümetinin de sonunu getireceği görüşünde.

TAMAM MI, DEVAM MI?

Üyelerin kurultaya eş başkan olarak önerdiği Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken, eş başkan seçilmeleri durumunda koalisyon sözleşmesini yeniden müzakere edecekleri sözü verdi. Bu vaatlerin başında iklim değişikliğine karşı önlemlerde daha fazla yatırım, asgari saat ücretinin 12 Euro’ya çıkarılması, temel emeklilikte varlık soruşturması şartının kaldırılması en başta geliyor. Eş başkanlar, koalisyon sözleşmesinde hangi değişiklikleri isteyeceklerini liste halinde kurultaya sunacaklar. Bu isteklerden hangilerinin acilen uygulamaya konulmasına delegeler karar verecek. SPD üyeleri sadece SPD’nin değil, koalisyon hükümetinin geleceği için de sonuçları olacak bir karara imza attı. SPD’nin hafta sonu yapılacak kurultayı, Merkel hükümetinin de bir nevi geleceğine karar verecek. Şimdi Almanya’da gözler, SPD kurultayına çevrildi. Kurultaydan ‘hükümete devam mı yoksa tamam mı’ yönünde bir mesaj çıkması bekleniyor. KOALİSYON HEMEN BOZULUR MU?

SPD üyeleri eş başkan seçiminde kamuoyunun pek tanımadığı iki adaya karar verdi. Norbert Walter Borjans, Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinde 2010-2017 yılları arasında maliye bakanlığı yaptı. Şimdi 67 yaşında olan Walter Borjans, 2010’da vergi vermemek için milyarlarca Euro’yu İsviçre’de sırdaş hesaplara yatıran Almanların CD’lerini para karşılığı satın almakla tanındı. Borjans, adaylık yarışı sırasında parti içi kavgalara girmedi. Açıkça, “Seçilirsem hükümetten çekiliriz” demedi. Ama koalisyon sözleşmesinde yenilikler vaat etti. Şimdi bu yenilikleri gerçekleştirmek için harekete geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde yeni eş başkan seçiminin hızla güven kaybına dönüşeceği ve SPD’nin de sonu olacağı yorumları yapılıyor. EŞ BAŞKANLARA TARİHİ GÖREV

SPD’nin Başbakan Angela Merkel ile tekrar koalisyona girmesine karşı isyan bayrağını çeken ve sırt çantasıyla Almanya’yı dolaşarak, “Koalisyona hayır” kampanyası yapan SPD’nin hırçın çocuğu Kevin Kühnert, sonuca en çok sevinenler arasında. Genç Sosyalistler Başkanı Kühnert, yeni eş başkanların görevini ‘tarihi görev’ diye niteledi ve “Karşıtlarımız bizim parçalanıp bölünmemizi istiyor. Ama bu sevinci onlara yaşatmayız” dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

CDU/CSU, SPD’yle koalisyon sözleşmesinde yeni bir müzakere talebine sert tepki gösterdi. CDU ve CSU’nun üst düzey yöneticileri mevcut sözleşmeyi koalisyonun temeli olarak niteledi ve SPD’nin koalisyona bağlılığı sorusunu açıklığa kavuşturmasını istedi. Yeni eş başkanların da birdenbire koalisyondan çekilmesi beklenmiyor. Ancak SPD üyeleri, mevcut durumdan değil, değişimden yana karar verdi. Eş başkanların bu yönde adım atmaları bekleniyor. Bu adımlar, SPD’nin hükümetten yavaş yavaş çekilmesi olarak tahmin ediliyor. Üyelerin eş başkan seçtiği Saskia Esken, koalisyonun geleceği sorusuna tek başına karar vermeyeceklerini, SPD meclis grubu ve bakanlarla ortak hareket edeceklerini söyledi.

FDP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise SPD’nin sola kaydığını belirterek, “Biz bir erken seçime hazırlanıyoruz” dedi.

SPD’nin hükümetten çekilmesi durumunda ya erken seçim ya da Merkel başbakanlığında bir azınlık hükümeti görünüyor. Almanya 2020’nin ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını devralacak. AB dönem başkanı olarak bir erken seçimi Almanya’nın göze alması beklenmiyor. Almanya’yı siyasette hareketli günler bekliyor.