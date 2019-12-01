Merkel için yolun sonu görünüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMerkel için yolun sonu görünüyor
GeriAvrupa Merkel için yolun sonu görünüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
01.12.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Merkel için yolun sonu görünüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkel için yolun sonu görünüyor

Almanya’da hükümet ortağı SPD, uzun süredir partiye eş başkan arayışı içindeydi. Üyelerin oylamasına sunulan eş başkan seçimi cumartesi akşamı sonuçlandı ve sandıktan siyasi deprem çıktı. Üyeler hiç beklenmedik bir biçimde, koalisyona karşı olan sol kanadın desteklediği, kamuoyunda tanınmayan Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken’i eş başkan seçti.

YARIŞI kazanacağına kesin gözüyle bakılan, hükümetin devamını isteyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Klara Geywitz yarışı kaybetti. Sol kanadın adayları Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken, üyelerin yüzde 53.06’sının oylarını alırken, Olaf Scholz ile Klara Geywitz yüzde 45.33 ile eş başkan yarışında ağır yenilgiye uğradı. Mektupla oylamada üyelerin yüzde 54.09’u oy kullanırken, yüzde 44’ü ise oylamaya katılmadı.
Üyelerin seçtiği Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken’i 6 Aralık’ta başlayacak SPD kurultayında delegelerin de onaylaması gerekiyor. Ancak kurultaydan üyelerin kararının tersine bir sonuç çıkması beklenmiyor. Siyasi gözlemciler, SPD üyelerinden beklenmeyen bu sonucun, Merkel hükümetinin de sonunu getireceği görüşünde.

TAMAM MI, DEVAM MI?
Üyelerin kurultaya eş başkan olarak önerdiği Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken, eş başkan seçilmeleri durumunda koalisyon sözleşmesini yeniden müzakere edecekleri sözü verdi. Bu vaatlerin başında iklim değişikliğine karşı önlemlerde daha fazla yatırım, asgari saat ücretinin 12 Euro’ya çıkarılması, temel emeklilikte varlık soruşturması şartının kaldırılması en başta geliyor. Eş başkanlar, koalisyon sözleşmesinde hangi değişiklikleri isteyeceklerini liste halinde kurultaya sunacaklar. Bu isteklerden hangilerinin acilen uygulamaya konulmasına delegeler karar verecek. SPD üyeleri sadece SPD’nin değil, koalisyon hükümetinin geleceği için de sonuçları olacak bir karara imza attı. SPD’nin hafta sonu yapılacak kurultayı, Merkel hükümetinin de bir nevi geleceğine karar verecek. Şimdi Almanya’da gözler, SPD kurultayına çevrildi. Kurultaydan ‘hükümete devam mı yoksa tamam mı’ yönünde bir mesaj çıkması bekleniyor.

Merkel için yolun sonu görünüyor
KOALİSYON HEMEN BOZULUR MU?
SPD üyeleri eş başkan seçiminde kamuoyunun pek tanımadığı iki adaya karar verdi. Norbert Walter Borjans, Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinde 2010-2017 yılları arasında maliye bakanlığı yaptı. Şimdi 67 yaşında olan Walter Borjans, 2010’da vergi vermemek için milyarlarca Euro’yu İsviçre’de sırdaş hesaplara yatıran Almanların CD’lerini para karşılığı satın almakla tanındı. Borjans, adaylık yarışı sırasında parti içi kavgalara girmedi. Açıkça, “Seçilirsem hükümetten çekiliriz” demedi. Ama koalisyon sözleşmesinde yenilikler vaat etti. Şimdi bu yenilikleri gerçekleştirmek için harekete geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde yeni eş başkan seçiminin hızla güven kaybına dönüşeceği ve SPD’nin de sonu olacağı yorumları yapılıyor.
Merkel için yolun sonu görünüyor
EŞ BAŞKANLARA TARİHİ GÖREV
SPD’nin Başbakan Angela Merkel ile tekrar koalisyona girmesine karşı isyan bayrağını çeken ve sırt çantasıyla Almanya’yı dolaşarak, “Koalisyona hayır” kampanyası yapan SPD’nin hırçın çocuğu Kevin Kühnert, sonuca en çok sevinenler arasında. Genç Sosyalistler Başkanı Kühnert, yeni eş başkanların görevini ‘tarihi görev’ diye niteledi ve “Karşıtlarımız bizim parçalanıp bölünmemizi istiyor. Ama bu sevinci onlara yaşatmayız” dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?
CDU/CSU, SPD’yle koalisyon sözleşmesinde yeni bir müzakere talebine sert tepki gösterdi. CDU ve CSU’nun üst düzey yöneticileri mevcut sözleşmeyi koalisyonun temeli olarak niteledi ve SPD’nin koalisyona bağlılığı sorusunu açıklığa kavuşturmasını istedi. Yeni eş başkanların da birdenbire koalisyondan çekilmesi beklenmiyor. Ancak SPD üyeleri, mevcut durumdan değil, değişimden yana karar verdi. Eş başkanların bu yönde adım atmaları bekleniyor. Bu adımlar, SPD’nin hükümetten yavaş yavaş çekilmesi olarak tahmin ediliyor. Üyelerin eş başkan seçtiği Saskia Esken, koalisyonun geleceği sorusuna tek başına karar vermeyeceklerini, SPD meclis grubu ve bakanlarla ortak hareket edeceklerini söyledi.
FDP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise SPD’nin sola kaydığını belirterek, “Biz bir erken seçime hazırlanıyoruz” dedi.
SPD’nin hükümetten çekilmesi durumunda ya erken seçim ya da Merkel başbakanlığında bir azınlık hükümeti görünüyor. Almanya 2020’nin ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını devralacak. AB dönem başkanı olarak bir erken seçimi Almanya’nın göze alması beklenmiyor. Almanya’yı siyasette hareketli günler bekliyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle