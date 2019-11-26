Merkel hükümeti dördüncü yılı görür mü?
Almanya’da Başbabakan Angela Merkel dönemi sona yaklaşıyor. Seçimlerden 6 ay sonra Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında zar zor kurulan büyük koalisyon, 14 Mart’ta ikinci yılını dolduracak.
MERKEL, “2021 genel seçimlerine kadar Başbakan seçildim ve başbakan olarak kalacağım, ama 2021 seçimlerinde artık başbakan adayı değilim” dedi. Merkel dönemi en geç 24 Ekim 2021 genel seçimleri sonrasında bitecek.
Peki ama Merkel hükümeti 2021’e kadar iktidarda kalır mı?
Hafta sonu Leipzig’teki CDU kurultayı hükümete derin nefes aldırdı. CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer’i parti içinde devirme endişeleri tutmadı. CDU’lu delegeler, Kramp Karrenbauer’e ayakta alkış temposuyla gelecek yılki kurultaya kadar güvenoyu verdi. Kramp Karrenbauer de koltuğunu bir yıl süreli garantiye aldı.
Rakibi Friedrich Merz, parti disiplinine uyarak darbe girişiminde bulunmadı ama Merkel dönemi sonrası başbakan adaylığı yarışını da açık bıraktı. CDU’da başbakan adayının kim olacağı sorusu gelecek kurultaya ertelendi.
ŞİMDİ SIRA SPD’DE
Kramp Karrenbauer’in güvenoyu sorusuna “Evet” diyen CDU kurultayı, Merkel hükümetine de devam demiş oldu. Şimdi sırada koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar var. Yaklaşık 5 aydır lidersiz olan SPD üyeleri, cumartesi gününe kadar yeni liderlerini seçecek. SPD’de dümene kimin geçeceği sorusu cumartesi günü açıklık kazanacak.
İki çift eş başkan aday arasında favori Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Klara Geywitz. İki aday da Merkel’le koalisyonun devamından yana.
İkinci çift aday Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken, koalisyonun devamı konusunda kararsız. Esken, daha çok koalisyonun sona ermesinden yana.
Eş başkan seçimine ek olarak SPD, 6 Aralık’taki kurultayda hükümetin iki yıllık bilançosunu yapacak.
Delegelerin bilançoya olumsuz not vermesi, Merkel hükümetinin de sonu demek.
Ancak üyeler koalisyonun devamından yana olan Olaf Scholz’la Klara Geywitz’i eş başkan seçerse, kurultayın koalisyona olumsuz not vererek hükümeti düşürmesi, kendi ayağına kurşun sıkmaya benzer.
Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Parti içinde koalisyonun sona ermesini isteyenlerin sayısı çok azaldı” diyerek, kurultayda koalisyona devam sonucunun çıkacağı mesajını önceden verdi.
Sonuç: Eğer yeni bir siyasi kriz ortaya çıkmazsa, Merkel hükümeti bir yıl daha iktidarda. Ama dördüncü yılı görür mü, şüpheli.
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