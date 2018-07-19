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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / Fotoğraflar: AFP, AP
19.07.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Merkel hedefini Ferdi Çebi’ye anlatmış

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Merkel hedefini Ferdi Çebi’ye anlatmış

Ferdi Çebi birkaç gün öncesine kadar Almanya’da tanınan biri değildi. Bir TV programında, “Gelin, bizi çalışırken ziyaret edin” diye davet ettiği Başbakan Merkel, bu davete uyup gidince, Almanya’nın gündemine oturdu. Çebi, ziyaretin ayrıntılarını, izlenimlerini ve Merkel’in bakıcı istihdamı konusundaki hedeflerini Hürriyet’e anlattı.

BABASI Samsunlu, annesi Polonyalı olan huzurevi bakıcısı Ferdi Çebi’yle Alman gazete, televizyon ve radyoları söyleşi yapmak için sıraya girdi. Televizyon ekipleri Ferdi Çebi’nin çalıştığı huzurevine giderek, çekimler yaptı. 30 yere demeç verdiğini anlatan Çebi, Başbakan Merkel’in ziyaretiyle ilgili izlenimlerini, Hürriyet’e anlattı: 

“Bu ziyaretten çok etkilendim. Çünkü Merkel huzurevi ve bakıcıların sorunlarıyla çok yakından ilgilendi. Huzurevindekileri selamladı. Onlarla sohbet etti. 100 yaşındaki bir kadına yemek yedirdi. Bu işi ne kadar iyi yaptığına çok şaşırdım. Tamamen duygularla yaklaştı. Ben bu ziyaretten çok mutluyum.”

Merkel hedefini Ferdi Çebi’ye anlatmış

DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM’
Ferdi Çebi, Başbakan Merkel’e neyi anlatmak ve göstermek istediği sorusuna şu yanıtı verdi:
“Yaşlılar için daha fazla şey yapılması gerektiğini anlatmak, siyasetin ve kamuoyunun buna dikkatini çekmek istedim. Çünkü bu insanların bakıma ihtiyacı var ve bu insanlar bizim için çok şey yaptı. Ayrıca bir gün bizim de onlar gibi bakıma ihtiyacımız olacak. Merkel’den bakıcılığın cazip hale getirilmesini istedim. Medyada hep kötü yanlar yazılıp çiziliyor. Kötü bir şey olunca, basında yer alıyor ama güzel şeyler yer almıyor. Bu mesleğin çok güzel yanları da var. Çünkü zengin bir hayat tecrübesine sahip insanlardan çok şey öğreniyorsunuz. Bunun yanında bakım mesleğinde çalışanların maaşların iyileştirilmesi lazım. Daha fazla bakım elemanı yetiştirilmeli. Çünkü bakıcı eksiği var. O nedenle hizmet de eksik kalıyor.”

İLGİLENECEĞİNİ SÖYLEMİŞ
“(Merkel) Konuyla yakından ilgileneceğini söyledi. Ben başbakanın bu vaatleri yerine getireceğine güveniyorum, çünkü ziyaret sözünü de yerine getirdi. Mesleğim gereği insan sarrafıyım. Merkel, ‘Bu konuda daha fazla şey yapmamız gerekir’ dedi ve 13 bin yeni bakıcı istihdamı hedeflediklerini belirtti. Ben bunu yapacağına inanıyorum.“

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