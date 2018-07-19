Merkel hedefini Ferdi Çebi’ye anlatmış

BABASI Samsunlu, annesi Polonyalı olan huzurevi bakıcısı Ferdi Çebi’yle Alman gazete, televizyon ve radyoları söyleşi yapmak için sıraya girdi. Televizyon ekipleri Ferdi Çebi’nin çalıştığı huzurevine giderek, çekimler yaptı. 30 yere demeç verdiğini anlatan Çebi, Başbakan Merkel’in ziyaretiyle ilgili izlenimlerini, Hürriyet’e anlattı:

“Bu ziyaretten çok etkilendim. Çünkü Merkel huzurevi ve bakıcıların sorunlarıyla çok yakından ilgilendi. Huzurevindekileri selamladı. Onlarla sohbet etti. 100 yaşındaki bir kadına yemek yedirdi. Bu işi ne kadar iyi yaptığına çok şaşırdım. Tamamen duygularla yaklaştı. Ben bu ziyaretten çok mutluyum.”





DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM’

Ferdi Çebi, Başbakan Merkel’e neyi anlatmak ve göstermek istediği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yaşlılar için daha fazla şey yapılması gerektiğini anlatmak, siyasetin ve kamuoyunun buna dikkatini çekmek istedim. Çünkü bu insanların bakıma ihtiyacı var ve bu insanlar bizim için çok şey yaptı. Ayrıca bir gün bizim de onlar gibi bakıma ihtiyacımız olacak. Merkel’den bakıcılığın cazip hale getirilmesini istedim. Medyada hep kötü yanlar yazılıp çiziliyor. Kötü bir şey olunca, basında yer alıyor ama güzel şeyler yer almıyor. Bu mesleğin çok güzel yanları da var. Çünkü zengin bir hayat tecrübesine sahip insanlardan çok şey öğreniyorsunuz. Bunun yanında bakım mesleğinde çalışanların maaşların iyileştirilmesi lazım. Daha fazla bakım elemanı yetiştirilmeli. Çünkü bakıcı eksiği var. O nedenle hizmet de eksik kalıyor.”

İLGİLENECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

“(Merkel) Konuyla yakından ilgileneceğini söyledi. Ben başbakanın bu vaatleri yerine getireceğine güveniyorum, çünkü ziyaret sözünü de yerine getirdi. Mesleğim gereği insan sarrafıyım. Merkel, ‘Bu konuda daha fazla şey yapmamız gerekir’ dedi ve 13 bin yeni bakıcı istihdamı hedeflediklerini belirtti. Ben bunu yapacağına inanıyorum.“