Merkel: Ekonomik yavaşlamanın nedeni ‘savaş’
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin ekonomisindeki yavaşlamaya ticaret savaşlarının neden olduğunu belirterek, hükümetin bütçeyi dengeli tutmak için uygun politikalar uygulamayı sürdüreceğini söyledi.
ÜÇ haftalık iznine çıkmadan önce başkent Berlin’de görev yapan gazetecilerle buluşan Merkel, ekonomideki bozulmaların mali teşvik önlemlerine işaret ettiğini belirtti ve söz konusu bozulmaların, ‘küresel ticaret savaşı ile ticari belirsizlikten’ kaynaklandığını öne sürdü.ÖNLEM PAKETLERİ GELİYOR
Merkel, ABD ve Çin’in söz konusu gerilimlere yakın zamanda çözüm bulmalarını umduğunu da sözlerine ekledi.
Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Merkel, iklim değişikliği konusunda da sosyal etkinin göz önüne alınması gerektiğinin altını çizdi. Almanya’da hükümetin iki ay içinde yeni önlem paketlerini duyurması bekleniyor.
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