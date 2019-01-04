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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Reuters
04.01.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Merkel dahil yüzlerce politikacının kişisel bilgileri ele geçirildi

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Merkel dahil yüzlerce politikacının kişisel bilgileri ele geçirildi

Almanya’da çok sayıda Federal Meclis ve eyalet milletvekillerinin özel bilgilerine ulaşan hackerlar, bazı bilgileri internetten yayınladı.

ALMANYA, yeni yılın ilk günlerinde siber saldırı şoku yaşadı. Hacerlar, ülkedeki tüm partilere mensup milletvekillerinin kişisel bilgilerini ele geçirdi. Bilgileri ele geçirilenler arasında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile tüm partilerin liderleri var. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, bugün Berlin’de düzenlenen olağan haftalık basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı. “Ağır bir saldırıyla karşı karşıyayız” diyen Fietz, şunları söyledi:

“Her seviyede politikacı siber saldırı mağduru. Şu anda elimizde olan bilgiler ışığında söylüyorum; Başbakan Merkel’in ele geçirilen bilgileri çok hassas değil ve sınırlı. Ancak şu an itibariyle böyle. Ele geçirilen bilgilerin düzeyinin ne olduğuyla ilgili konuşmak için çok erken. İlgili birimlerin değerlendirmelerinden sonra olayın boyutu anlaşılabilecek. Ele geçen bilgiler genellikle kişisel ve bu bilgileri kullanırken kişisel bilgilerin korunma yasasına riayet edin.”

İSTİHBARAT DEVREYE GİRDİ
Alman siyasetçilerin, doğum belgesinden, kimlik bilgilerine, kredi kartı bilgilerinden, tatilde çekilen fotoğraflarına kadar birçok özel bilginin Noel Bayramı öncesi ele geçirildiği tahmin ediliyor. Hükümetin, bilgilerin çalındığına ilişkin bilgiyi perşembe akşamı aldığı ortaya çıktı.
Federal İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sören Schmidt ise korsanların kim oluğuna ilişkin ellerinde bir bilgi bulunmadığını, iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Federal Asayiş Dairesi ve Siber Savunma Merkezi’nin koordineli çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Siber saldırıları Rus korsanların gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor. Ancak hükümet bu konuda bir açıklama yapmadı.

SANTÇILAR DA VAR
Hackerler özellikle Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck’in tüm özel yazışmalarını yayınladı. Yayınlanan bilgiler arasında Haberck’in ailesiyle yaptığı görüşmeler de var. Siber saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda müzik grubu üyeleri, şarkıcı ve sanatçılar da var. Federal Başsavcılık, ülkenin güvenliğinin tehlikeye sokulduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

 

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