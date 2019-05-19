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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
19.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Merkel, başarısızlığın faturasını onlara kesecek

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Merkel, başarısızlığın faturasını onlara kesecek

Babakan Angela Merkel’in 26 Mayıs AP seçimleri, aynı gün yapılacak Bremen, sonbaharda Barndenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde yapılacak seçimlerin sonuçlarına göre kabinede değişikliklere gideceği, ilk gönderilecek ismin de Ekonomi Bakanı Peter Altmaier olacağı iddia ediliyor.

ALMANYA'da bu yıl içinde önemli seçimler yapılacak. Ülkede seçmenler 26 Mayıs Pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandığa gidecek. Aynı gün Bremen Parlamentosu seçimleri de var. Sonbaharda Brandenburg, Saksonya ve Thüringen seçimleri de yapılacak. 1 Eylül'de Brandenburg ve Saksonya, 27 Ekim'de de Thüringen Parlamentolarının yeni üyeleri seçilecek. Tüm bu seçimlerde partisi CDU’nun alacağı sonuçlara göre Başbakan Merkel’in kabinde değişiklik yapacağı Almanya basınına yansıdı.

GÖNDERİLMESİ BEKLENEN BAKANLAR
Sadıklardan çıkacak olumsuz sonuçların CDU içinde kabine değişikliği beklentisini güçlendireceği belirtilirken, gönderilecek bakanlar başında Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in ismi öne çıkıyor. Basında yer alan senaryolara göre Merkel'e çok yakın duran Altmaier, kabine dışında kalacak ancak yeni sorumluluk üstlenecek. Merkel, en çok güvendiği isimlerin başında gelen 60 yaşındaki Altmaier'i Avrupa Birliği komiserliği görevine getirecek. Altmaier'den boşalan Federal Ekonomi Bakanlığı koltuğuna ise Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın kaydırılması bekleniyor.

MERKEL’İN EMRİNDE OLMAK İSTEMİYOR
Hem Başbakan Merkel'in hem de CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer'e yakınlığıyla bilinen Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Annette Widmann Mauz’un sağlık bakanlığına kaydırılması olasılığı öne çıkıyor. Eleştirilerin odağında bulunan Federal Bilim Bakanı Anja Karliczek'in ise kabine dışında kalma ihtimali çok yüksek. Merkel'i sık sık eleştiren ve geçen yıl yapılan parti genel kurulunda genel başkanlık için yarışan Friedrich Merz'in de kabinede yer alması söz konusu. CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer ise 2021 yılında yapılacak genel seçimlere kadar kabineye girerek Merkel'in emrinde olmak istemiyor.

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