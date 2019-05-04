Merkel, AB'nin yeni başkanı mı oluyor?

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlere “Son kez” diyerek muhafazakar kanat Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı olarak katıldı.

CDU/CSU toplam oyların yüzde 32.9’unu alarak seçimlerden ‘en güçlü kanat’ olarak çıktı.

Merkel, önce Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon pazarlığı yaptı.

Ama olmadı.

Planlanan ‘Jamaika Koalisyonu’ FDP’nin yan çizmesi yüzünden yattı. Cumhurbaşkanı Frank Walter-Steinmeier’in ağırlığını koyması üzerine Merkel başbakanlığında ‘büyük koalisyona devam’ (CDU/CSU ve SPD) denildi.

Merkel, seçim öncesi olduğu gibi seçimden sonra da bu yasama döneminin kendisi için son olacağını birkaç kez yineledi.

Ancak başbakanlığa paralel olarak 2000 yılında üstlendiği CDU Genel Başkanlığı görevini sürdüreceğini de.

Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Geçen yıl ekim ayında yapılan Hessen Eyalet Parlamentosu seçimlerinde CDU’nun yüzde 13.3 oranında oy kayıbına uğrayıp yüzde 27’ye düşmesi üzerine, genel başkanlık görevini bırakacağını ilan etti.

Nitekim geçen yıl aralık ayında düzenlenen kurultayda Saarland’ın eski Eyalet Başbakanı Annegret Kramp Karrenbauer CDU Genel Başkanı seçildi.

Merkel’in geçen yılın başlarında CDU Genel Sekreteri ‘seçtirdiği’ ‘AKK’ kısa adıyla tanınan Annegret Kramp-Karrenbauer, yeni görevine başlarken, “Merkel bu yasama döneminin sonuna kadar başbakanımız” diye açıklamalarda bulundu.

Başbakan Merkel de, “Bu yasama döneminin sonuna kadar görevdeyim” dedi.

Ama son günlerde muhafazakar kanatta, “Merkel başbakanlık görevini AKK’ya ne zaman devredecek?” tartışmaları gündeme geldi.

Hatta CDU’lu bazı çevreler, 2021 yılındaki genel seçimlere AKK’nın güçlü bir pozisyonda katılabilmesi için Merkel’e görevi devretme baskısını artırdı.

Almanya’da yeni bir lider tartışması başlarken, CDU lideri AKK, haziran ayının ilk haftasında yönetim kurulunun ‘değerlendirme toplantısı’ yapacağını ilan etti.

Yani Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin hemen ardından.

İşte bu açıklama üzerine CDU’nun AP seçimlerinde oy kaybına uğraması halinde Merkel’in görevi bırakıp Annegret Kramp-Karrenbauer’in başbakan olacağı yönündeki spekülasyonları artırdı.

Acaba?



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Merkel görevi bıraksa bile, AKK’nın başbakan olabilme garantisi yoktur.

Çünkü AKK’nın başbakan seçilebilmesi için şu andaki ortak SPD’nin tam desteğine ihtiyaç vardır.

Bu da hiç öyle ‘çantada keklik’ gibi görünmemektedir.

Zira SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, bu yasama döneminde CDU lideri AKK’yı Başbakan seçmek istemediklerini şimdiden ilan etmiştir.

Klingbeil, “Biz bu yasama dönemi için Angela Merkel’i başbakan seçtik. Bununla her şey söylenmiştir” diyerek noktayı koydu.

Büyük koalisyonun bozulması halinde CDU/CSU’nun yeniden Yeşiller ve FDP ile ‘Jamaika Koalisyonu’ için masaya oturması teorik olarak mümkündür.

Ancak kamuoyu yoklamalarına göre oy oranı her geçen gün artan Yeşiller’in erken genel seçimleri tercih edeceği olasılığı daha ağır basmaktadır.

Liberaller olarak bilinen FDP de öyle düşünmektedir.

İşte o yüzden Merkel görevi bıraksa bile AKK’nın başbakan olma şansı o kadar da yüksek değildir.



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Angela Merkel, daha önceki dönemlerde 2021 yılında bitecek bu yasama dönemi sonuna kadar görevde kalacağını ve daha sonra politik hiçbir görev üstlenmeyeceğini söyledi hep.

Ama Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, “Angela Merkel’in gözlerden kaybolup gideceğini kesinlikle tahayyül bile edemiyorum. O sadece saygı duyulan bir şahsiyet değil, aynı zamanda sevgi dolu bütün bir sanat eseridir. Bu makama uygun çok nitelikli bir şahsiyettir” sözleri kafaları karıştırdı.

Juncker’in görev süresi 31 Ekim’de sona eriyor.

Kimbilir, belki de Merkel, AB’yi birleştirmek, bütünleştirmek için böyle bir göreve “Evet” der.

Yani politikada ‘Asla, asla dememeli’ ilkesi dün olduğu gibi bugün de geçerlidir.