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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
23.08.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Merkel: 2020 olmadı, 2021’de olmazsa 2022’de olacak

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Merkel: 2020 olmadı, 2021’de olmazsa 2022’de olacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2022 yılında bir milyon elektrikli otomobili ülkesinin trafiğinde görmeyi beklediğini söyledi. Bu sayıyı 2020 yılında yakalamak istediklerini, ancak hedefi tutturamadıklarını ifade eden Angela Merkel, Alman otomobil endüstrisinin arayı hızla kapattığını ve 2021 ya da en geç 2022’de bu hedefe ulaşabileceklerini açıkladı.

ALMANYA Motorlu Araç Dairesi’nin 2019 başı verilerine göre ülkede şu anda yaklaşık 83 bin elektrikli otomobil, 67 bin de Plug-in hibrit, yani benzinli motorunun yanında bir de prize takılarak şarj edilebilen elektrikli motoru bulunan otomobil kullanılıyor. Ancak her iki araç çeşidinin hızla yaygınlaştığı da dairenin verilerinden anlaşılıyor. Buna göre 2018 yılı ile kıyaslandığında trafikteki saf elektrikli ve Plug-in hibrit otomobillerin sayısı yüzde 50 artmış durumda. Almanya hükümetinin elektrikli otomobilleri teşvik etme çalışmaları bir yandan devam ediyor.

Başbakan Angela Merkel de yaptığı açıklamada 2022 yılında bir milyon elektrikli otomobili ülkesinin trafiğinde görmeyi beklediğini söyledi. Bu sayıyı 2020 yılında yakalamak istediklerini, ancak hedefi tutturamadıklarını ifade eden Angela Merkel, Alman otomobil endüstrisinin arayı hızla kapattığını ve 2021 ya da en geç 2022’de bu hedefe ulaşabileceklerini açıkladı.

TRAFİKTE OTOMATİK VİTES ARTIYOR
Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, elektrikli otomobillerin ehliyet kurslarında daha yaygın kullanılması için sadece otomatik vites araç kullanımına imkan tanıyan ehliyet türünü daha çekici kılmak istiyor. Şu an yürürlükte olan yasalara göre otomatik vitesli bir araçla uygulamalı ehliyet sınavına giren sürücüler yalnızca bu tarz araçları kullanıp, düz vites otomobil kullanmak istediklerinde ayrıca bir sınavdan geçiyor.
Bakan Scheuer, bu uygulamayı yumuşatarak otomatik vites ehliyeti alan sürücülerin, düz vites araç kullanabilmeleri için, ayrıca sınava girmeleri yerine özel bir sürücü eğitimi görmelerinin yeterli olmasını sağlayacak bir tasarı hazırlıyor. Andreas Scheuer, bunun için Almanya ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında görüşmelerin yapılmaya başlandığını duyurdu. Almanya’da on yıl önce trafiğe giren yeni otomobillerin yüzde 17’si otomatik vites iken, bu oran şu an yüzde 25’e yükselmiş durumda.

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