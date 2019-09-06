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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
06.09.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Merkel 12. kez Çin’de: Ticaret savaşları herkesi etkiliyor, çözülmeli

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Merkel 12. kez Çin’de: Ticaret savaşları herkesi etkiliyor, çözülmeli

Çin’i 12’inci kez ziyaret eden Almanya Başbakanı Merkel, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının diğer ülkeleri de etkilediğine dikkat çekerek, çözüm çağrısı yaptı.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, beraberinde iş insanlarından oluşan bir heyet ile birlikte üç gün sürecek Çin ziyaretine başladı. Çin Başbakanı Li Kıçiang ile bir araya gelen Merkel, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve gümrük tarifelerinde karşılıklı yapılan değişikliklerin diğer ülkeleri de etkilediğini ve çözüme kavuşmasını umduğunu söyledi.

HONG KONG’UN GÖLGESİNDE
Merkel AB ve Çin arasında planlanan ticari anlaşmanın yakında tamamlanmasını umduğunu da sözlerine ekledi. Merkel ziyaret sırasında Çin’in anlaşmayı imzalamasını sağlarsa ziyaret başarılı olarak değerlendirilecek. Merkel Çin ile ekonomik anlaşmalar imzalamayı hedefliyor.
Ziyaretini Hong Kong’da yaşanan protestoların gölgesinde yapan Merkel, düzenlenen basın toplantısında Çin Başbakanı ile Hong Kong konusunu görüştüklerini ve Hong Kong’da barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylediğini kaydetti. Li’nin de Hong Kong’da karışıklığı önlemek istediklerini söylediği bildirildi.

Merkel 12. kez Çin’de: Ticaret savaşları herkesi etkiliyor, çözülmeli

WONG, MERKEL’E MEKTUP YAZMIŞTI
Merkel’in ziyaretinden birkaç gün önce Hong Konglu aktivist Joshua Wong Almanya Başbakanından “diktatör Çin rejimine karşı” destek istemişti. Merkel’e yazdığı ve Bild gazetesinde yayımlanan mektupta Wong, Merkel’den aktivistlerle görüşmesini talep etmişti.
Amanya, Çin’i insan hakları ihlalleri konusunda eleştiriyor. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Çin’in Sincan Bölgesi’ndeki Müslüman Uygurlara uyguladığı sert tutumu eleştirmesi, iki ülke arasında gerginlik yaratmıştı.
Merkel üç günlük ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da kabul edilecek. Pekin’in ardından Vuhan kentine geçecek olan Merkel, burada da bazı firmaları ziyaret edecek ve Huazhong Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek.

Merkel 12. kez Çin’de: Ticaret savaşları herkesi etkiliyor, çözülmeli

HEM ORTAK HEM RAKİP
Merkel ziyaret öncesinde yaptığı açıklamalarda, Çin ile ekonomik ilişkileri tanımlamak için “Çin stratejik bir ortak ama aynı zamanda bir rakip” ifadesini kullandığı dikkati çekmişti. Çin Almanya’nın ABD ve Fransa’dan sonra en büyük ithalat pazarı ama aynı zamanda en önemli ihracat pazarı. 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 200 milyar doları bulmuştu.
Ancak Çin giderek Almanya’nın ekonomik rakibi olarak görülüyor. Yıl başında Alman Sanayi Birliği Çin ekonomik modeli ile sistematik rekabet için uyarıda bulunmuştu. Ekonomide bir yavaşlama olması halinde Almanya’nın Çin ile ticari ilişkilerini geliştirme çabaları sekteye uğrayabilir.
Çin’in ‘Yeni İpek Yolu’ projesi de Batı’da endişe yaratıyor. Çin’in sadece ekonomik değil siyasi nüfuzunu da arttırabileceği endişesi hâkim.

TRUMP, ALMANYA’NIN ARABULUCU OLMASINI İSTEDİ
ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının Almanya’nın iki ülke ile olan ilişkilerini de etkileyebileceği endişesi var. İran’ın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarından geri adım atması sonrası Çin’den İran’a yapılan ekonomik destek teklifleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’dan Çin, İran ve ABD arasında arabulucu olmasını istemişti.

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