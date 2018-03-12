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Merdivenden düşen ‘Kaptan Pauelsen’ öldü

BERLİN
12.03.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

Alman sinema ve dizi oyuncusu Siegfried Rauch, 85 yaşında öldü. Kariyerine 150 film ve dizi sığdıran oyuncu, doktor ve kaptan rolleriyle dikkati çekmişti.

ÜNLÜ oyuncu Siegfried Rausch, evinin yakındaki itfaiye teşkilatında görevli gönüllü itfaiye erlerinin eğlencesine katıldı. Eğlencede kaldığı 15 dakika içinde bir bardak şarap içen Rausch, daha sonra buradan ayrılıp evine gitmek istedi. Merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedince aşağıya doğru yuvarlandı ve ağır yaralandı. 

Merdivenden düşen ‘Kaptan Pauelsen’ öldü

Olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 85 yaşında ölen Rausch, Alman İkinci Kanalı ZDF’de farklı zamanlarda yayınlanan ‘Rüya Gemi’ dizisinde ‘Kaptan Pauelsen’ ile ‘Dağ Doktoru’ dizisinde ‘Dr. Roman Melchinger’ rolleriyle dikkati çekmişti.
Üç yıl önce ‘Dağ Doktoru’ dizisindeki performansıyla yılın en sevilen sanatçısı ödülünü alan Rausch, üç hafta sonra 86’ncı yaşını kutlayacaktı.

Etiketler: Siegfried Rauch , sinema ve dizi oyuncusu , Alman , Kaptan Pauelsen , avrupadan haberler
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