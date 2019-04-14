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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
14.04.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Mercedes’te bir skandal daha: Yine yapmışlar

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Mercedes’te bir skandal daha: Yine yapmışlar

Yönetim değişikliğine hazırlanan otomobil devi Daimler Benz’in devir teslim törenine günler kala, dizel motorlu en az 280 bin otomobilin egzoz gaz ölçümlerinde yine manipülasyon yaptığı ortaya çıktı.

ALMAN otomobil devi Daimler Benz'de mayıs ayında görev değişikliği gerçekleşecek. Daimler Benz'in Yönetim Kurulu Başkanı 65 yaşındaki Dieter Zetsche görevini Ola Kaellenius'a devredecek. Görev devir teslimine sayılı günler kala otomobil devinin dizel motor ölçümlerinde yine manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Şirket,2018 yılının sonbaharından beri ölçümlerde kullandığı yazılım programında değişiklikler yapmış.

Mercedes’te bir skandal daha: Yine yapmışlar

ÇOK AZ ÇIKINCA ŞÜPHELENDİLER
Yapılan testlerde azot oksit değerlerinin yasaların izin verdiğinin çok altında çıkması üzerine durumdan şüphelenen uzmanlar, yaptıkları ölçümlerde yazılım programındaki manipülasyonu ortaya çıkardı.
Yetkililer, yazılım programının Euro 5 dizel motorların egzoz gaz ölçüm değerlerini gerçeğin altında gösterdiğini rapor etti. Şirket sözcüleri de raporu doğruladı ve Federal Otomobil Dairesi yetkilileriyle işbirliği yaptıklarını duyurdu.
Mercedes'in en az 280 bin otomobilin gaz ölçümlerinde manipülasyon yaptığı tahmin ediliyor.

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