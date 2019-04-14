Mercedes’te bir skandal daha: Yine yapmışlar
Yönetim değişikliğine hazırlanan otomobil devi Daimler Benz’in devir teslim törenine günler kala, dizel motorlu en az 280 bin otomobilin egzoz gaz ölçümlerinde yine manipülasyon yaptığı ortaya çıktı.
ALMAN otomobil devi Daimler Benz'de mayıs ayında görev değişikliği gerçekleşecek. Daimler Benz'in Yönetim Kurulu Başkanı 65 yaşındaki Dieter Zetsche görevini Ola Kaellenius'a devredecek. Görev devir teslimine sayılı günler kala otomobil devinin dizel motor ölçümlerinde yine manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Şirket,2018 yılının sonbaharından beri ölçümlerde kullandığı yazılım programında değişiklikler yapmış.
ÇOK AZ ÇIKINCA ŞÜPHELENDİLER
Yapılan testlerde azot oksit değerlerinin yasaların izin verdiğinin çok altında çıkması üzerine durumdan şüphelenen uzmanlar, yaptıkları ölçümlerde yazılım programındaki manipülasyonu ortaya çıkardı.
Yetkililer, yazılım programının Euro 5 dizel motorların egzoz gaz ölçüm değerlerini gerçeğin altında gösterdiğini rapor etti. Şirket sözcüleri de raporu doğruladı ve Federal Otomobil Dairesi yetkilileriyle işbirliği yaptıklarını duyurdu.
Mercedes'in en az 280 bin otomobilin gaz ölçümlerinde manipülasyon yaptığı tahmin ediliyor.
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