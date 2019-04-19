Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı
Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’nin yerine mayıs ayında görevine başlayacak olan İsveç asıllı Ola Kallenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu.
KALLENIUS, 2021 yılı itibariyle kamyon bölümünde 2 milyar olmak üzere toplam 6 milyar Euro tasarruf yapılacağını açıkladı. Kendisinin de uzun bir müddet Daimler Ar-Ge bölüm başkalığı yaptığını belirten Kallenius, araştırma geliştirme bölümündeki yüksek harcamaların kısıtlanacağını söyledi. Kallenius, Daimler’de hissesi bulunan tasarruf sahiplerine geçen yıl 6.2 kar payı dağıtılırken, bu yıl sonunda ise 4-5 puanlık kar payı dağıtılacağını açıkladı.
Kallenius’un ekibi tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında hazırlanan raporda, 300 bini aşkın çalışandan 10 bin kişinin işine sor verilmesinin söz konusu olabileceği ifade edildi. Ayrıca Kallenius’un Renault-Nissan ile iş birliğine de son vermek istediği belirtildi.
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