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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
19.04.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı

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Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı

Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’nin yerine mayıs ayında görevine başlayacak olan İsveç asıllı Ola Kallenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu.

KALLENIUS, 2021 yılı itibariyle kamyon bölümünde 2 milyar olmak üzere toplam 6 milyar Euro tasarruf yapılacağını açıkladı. Kendisinin de uzun bir müddet Daimler Ar-Ge bölüm başkalığı yaptığını belirten Kallenius, araştırma geliştirme bölümündeki yüksek harcamaların kısıtlanacağını söyledi. Kallenius, Daimler’de hissesi bulunan tasarruf sahiplerine geçen yıl 6.2 kar payı dağıtılırken, bu yıl sonunda ise 4-5 puanlık kar payı dağıtılacağını açıkladı.

Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı

Kallenius’un ekibi tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında hazırlanan raporda, 300 bini aşkın çalışandan 10 bin kişinin işine sor verilmesinin söz konusu olabileceği ifade edildi. Ayrıca Kallenius’un Renault-Nissan ile iş birliğine de son vermek istediği belirtildi.

 

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