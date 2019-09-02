Meng Meng’in ikizleri oldu
Berlin Hayvanat Bahçesi sakini panda Meng Meng, önceki gün ikiz yavruları oldu. Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Andreas Knieriem, Meng Meng ile yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu, doğum sonrası anne pandanın güçlenmesi için özel ballı su hazırladıklarını açıkladı.
İKİ yavrunun toplam ağırlığının 300 gram olduğunu belirten Knieriem, cumartesi akşamı saat 19.00’da bir yavrunun, bir saat sonra da ikinci yavrunun doğduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, anne pandanın yeni rolüne çabuk alıştığı ve yavrularını koynuna alarak ısıtmaya çalıştığı belirtildi. Meng Meng, Berlin Hayvanat Bahçesi’ne 2017’de Çin’den getirildi. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller iki yavru pandanın dünyaya gelmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Harika bir haber. Tüm Berlin yeni doğan iki yavru için seviniyor. Tüm hayvanat bahçesi çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.
Pandanın doğumu sırasında Çin yetkililer ile hayvanat bahçesi yetkilileri 24 saat boyunca nöbet tuttu. Hem anne panda hem de yavrular şimdilik hayvanat bahçesi ziyaretçilerine gösterilmiyor. Meng Meng Çin’e ait olduğu için yavru pandalar da dört yıl Berlin’de kaldıktan sonra Çin’e gönderilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle