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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
02.09.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Meng Meng’in ikizleri oldu

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Meng Meng’in ikizleri oldu

Berlin Hayvanat Bahçesi sakini panda Meng Meng, önceki gün ikiz yavruları oldu. Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Andreas Knieriem, Meng Meng ile yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu, doğum sonrası anne pandanın güçlenmesi için özel ballı su hazırladıklarını açıkladı.

İKİ yavrunun toplam ağırlığının 300 gram olduğunu belirten Knieriem, cumartesi akşamı saat 19.00’da bir yavrunun, bir saat sonra da ikinci yavrunun doğduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, anne pandanın yeni rolüne çabuk alıştığı ve yavrularını koynuna alarak ısıtmaya çalıştığı belirtildi. Meng Meng, Berlin Hayvanat Bahçesi’ne 2017’de Çin’den getirildi. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller iki yavru pandanın dünyaya gelmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Harika bir haber. Tüm Berlin yeni doğan iki yavru için seviniyor. Tüm hayvanat bahçesi çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

Meng Meng’in ikizleri oldu

Pandanın doğumu sırasında Çin yetkililer ile hayvanat bahçesi yetkilileri 24 saat boyunca nöbet tuttu. Hem anne panda hem de yavrular şimdilik hayvanat bahçesi ziyaretçilerine gösterilmiyor. Meng Meng Çin’e ait olduğu için yavru pandalar da dört yıl Berlin’de kaldıktan sonra Çin’e gönderilecek.

Meng Meng’in ikizleri oldu

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