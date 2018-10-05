Menenjitten korkan doktora koştu
Berlin Sağlık Dairesinin, çok sayıda kişinin ziyaret ettiği ve Almanya’nın en tanınmış seks kulübü KitKatClup’te menenjit virüsünün bulunduğunu açıklaması, başkentte paniğe neden oldu.
29 Eylül Cumartesi akşamı kulüpte olan yüzün üzerinde kişi, virüs endişesiyle doktora giderek antibiyotik talebinde bulundu. Berlin Reinickendorf ilçesinde yaşayan virüs taşıyıcısı kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, bu kişinin seks kulübünde en az iki kadınla yakın temasa girdiği öğrenildi. Kadınların kimliği tespit edilemezken, Berlin Sağlık Senatörlüğü Basın Sözcüsü Christoph Lang, “Konunun kamuoyuna açıklanması önemliydi. Bu şekilde insanlar uyarıldı. Böylece virüsün bulaşma olasılığı bulunanlar muayene edildi” dedi. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunda iyileşme olduğu açıklandı.
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