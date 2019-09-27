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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
GÜRSEL Köksal / FRANKFURT
27.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Mehmet Güler, ‘Güneşte Geçmiş‘ini anlatıyor

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Mehmet Güler, ‘Güneşte Geçmiş‘ini anlatıyor

Almanya‘da yaşayan ünlü sanatçımız Mehmet Güler‘in anılarının anlatıldığı ‘Vergangenheit in der Sonne’ (Güneşte Geçmiş) adlı kitabı Almanca olarak çıktı.

KİTAP, Mehmet Güler’in geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarına, yedek subay ve köy öğretmeni olarak geçirdiği döneme, Türkiye ve Almanya’da güzel sanatlar dalındaki yüksek öğrenimine ilişkin anılarını anlatıyor. Güler‘in ‘Güneşte Geçmiş’i, Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki öğretim üyeliğinden istifa ederek, Almanya‘ya yerleşmek üzere ailesiyle yola çıktığı Ekim 1977’de noktalanıyor.

‘SANAT ELÇİSİ OLMUŞTU’
O tarihten bu yana Almanya‘nın Kassel kentinde serbest sanatçı olarak yaşamını sürdüren Güler, adı bu kentte gerçekleştirilen dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden ‘Documenta’yla birlikte anılan sanatçılar arasında yer alıyor. Kısa bir süre önce ‘Documenta’ kapsamındaki sanatsal etkinliklerin en önemli mekanlarından ‘Documenta-Halle’de düzenlenen ‘Renklerin Gücü’ retrospektif sergisiyle 75‘inci yaş günü kutlanan Mehmet Güler, 2014 yılında Kassel‘in Sanat Elçisi’ olmuştu.

TÜRKÇESİ 2005’TE ÇIKMIŞTI
Sanatçının, aynı zamanda 1940 sonrası Türkiyesi’ne ilişkin gözlemleri ve eleştirel değerlendirmelerini içeren kitap, Almanca‘ya Christina Tremmel-Turan ve Tevfik Turan tarafından çevrildi ve Hamburg yakınlarındaki Engelschoff merkezli ‘Verlag auf dem Ruffel’ yayınevi tarafından yayımlandı. Türkçesi 2005 yılında çıkan 364 sayfalık ‘Güneşte Geçmiş’te Güler‘in yaşamından ilginç fotoğraflar da var.

MALATYANIN KÖYÜNÜNDEN ‘DOCUMENTA’YA
Mehmet Güler, 1944 yılında Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Sögüt köyünde doğdu. Köylerindeki ilkokulun ilk mezunlarından olan Güler, önce öğretmen okulunu, daha sonra da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi (1965). Bir süre asistanlık yaptıktan sonra ihtisas yapmak üzere Almanya‘ya geldi. Kassel Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra Ankara‘ya dönüp, öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı, ancak ardından görevinden ayrılıp, Almanya‘ya yerleşti. Güler‘in eserleri 70’li yıllardan bu yana dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce kez sergiledi, ödüllendirildi. Yağlıboya ağırlıklı çalışmalarının yanı sıra grafik ve heykel gibi teknikler de kullanan Güler’in eserleri birçok ülkede müzelerde, özel ve kurum koleksiyonlarında sergileniyor.

ATÖLYESİNDE ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
Bu hafta sonu Kassel‘de 15 yıldır gerçekleştirilen geleneksel ‘Atölyeler Turu’na katılacak olan Mehmet Güler iki gün boyunca atölyelerini ve kendilerini sanatseverlere açan 100 sanatçı arasında yer alıyor. Güler‘i yakından tanımak, atölyesinde ziyaret ederek çalışma ortamı ve eserleri hakkında gözlemde bulunmak, kendisiyle bizzat sohbet etmek isteyenler, bu fırsattan yararlanabilirler. Güler, yarın saat 11.00-19.00 arasında ‘Johann-Hermann-Schein-Str. 8 a, 34131 Kassel’ adresindeki atölyesinde olacak. Ayrıntılı bilgi için: https://atelierrundgang.net/

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