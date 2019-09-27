Mehmet Güler, ‘Güneşte Geçmiş‘ini anlatıyor

KİTAP, Mehmet Güler’in geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarına, yedek subay ve köy öğretmeni olarak geçirdiği döneme, Türkiye ve Almanya’da güzel sanatlar dalındaki yüksek öğrenimine ilişkin anılarını anlatıyor. Güler‘in ‘Güneşte Geçmiş’i, Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki öğretim üyeliğinden istifa ederek, Almanya‘ya yerleşmek üzere ailesiyle yola çıktığı Ekim 1977’de noktalanıyor.

‘SANAT ELÇİSİ OLMUŞTU’

O tarihten bu yana Almanya‘nın Kassel kentinde serbest sanatçı olarak yaşamını sürdüren Güler, adı bu kentte gerçekleştirilen dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden ‘Documenta’yla birlikte anılan sanatçılar arasında yer alıyor. Kısa bir süre önce ‘Documenta’ kapsamındaki sanatsal etkinliklerin en önemli mekanlarından ‘Documenta-Halle’de düzenlenen ‘Renklerin Gücü’ retrospektif sergisiyle 75‘inci yaş günü kutlanan Mehmet Güler, 2014 yılında Kassel‘in Sanat Elçisi’ olmuştu.

TÜRKÇESİ 2005’TE ÇIKMIŞTI

Sanatçının, aynı zamanda 1940 sonrası Türkiyesi’ne ilişkin gözlemleri ve eleştirel değerlendirmelerini içeren kitap, Almanca‘ya Christina Tremmel-Turan ve Tevfik Turan tarafından çevrildi ve Hamburg yakınlarındaki Engelschoff merkezli ‘Verlag auf dem Ruffel’ yayınevi tarafından yayımlandı. Türkçesi 2005 yılında çıkan 364 sayfalık ‘Güneşte Geçmiş’te Güler‘in yaşamından ilginç fotoğraflar da var.

MALATYANIN KÖYÜNÜNDEN ‘DOCUMENTA’YA

Mehmet Güler, 1944 yılında Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Sögüt köyünde doğdu. Köylerindeki ilkokulun ilk mezunlarından olan Güler, önce öğretmen okulunu, daha sonra da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi (1965). Bir süre asistanlık yaptıktan sonra ihtisas yapmak üzere Almanya‘ya geldi. Kassel Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra Ankara‘ya dönüp, öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı, ancak ardından görevinden ayrılıp, Almanya‘ya yerleşti. Güler‘in eserleri 70’li yıllardan bu yana dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce kez sergiledi, ödüllendirildi. Yağlıboya ağırlıklı çalışmalarının yanı sıra grafik ve heykel gibi teknikler de kullanan Güler’in eserleri birçok ülkede müzelerde, özel ve kurum koleksiyonlarında sergileniyor.

ATÖLYESİNDE ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Bu hafta sonu Kassel‘de 15 yıldır gerçekleştirilen geleneksel ‘Atölyeler Turu’na katılacak olan Mehmet Güler iki gün boyunca atölyelerini ve kendilerini sanatseverlere açan 100 sanatçı arasında yer alıyor. Güler‘i yakından tanımak, atölyesinde ziyaret ederek çalışma ortamı ve eserleri hakkında gözlemde bulunmak, kendisiyle bizzat sohbet etmek isteyenler, bu fırsattan yararlanabilirler. Güler, yarın saat 11.00-19.00 arasında ‘Johann-Hermann-Schein-Str. 8 a, 34131 Kassel’ adresindeki atölyesinde olacak. Ayrıntılı bilgi için: https://atelierrundgang.net/