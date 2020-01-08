Mehmet Buğlu’nun ailesi: Adalet istiyoruz

MEHMET Buğlu’nun evli ve 5 çocuk sahibi olduğunu anlatan ağabeyi Reşit Buğlu, olay sırasında 4 polisin kardeşinin üzerine çöktüğünü ve 4 kurşun sıktığını söyledi. Devlet büyüklerinden bu konuda yardım isteyen Reşit Buğlu, “Başbakan Merkel de ilgilensin. Bu durum başka vatandaşlara da olmasın” dedi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul’un, kardeşinin psikolojik sorunları olduğuna dair emareler bulunduğu yönündeki ifadelerine de değinin Buğlu, “Bunlar yalan. Kendilerini savunmak için yalan beyanlardır. Kardeşim dönercide çalıştı. Şirket kurdu, işçi çalıştırdı. Raporları tespit edilsin. Eğitimliydi, cahil bir insan değildi, kendisi hocaydı” diye konuştu.

‘NEDEN 4 KURŞUN SIKIYOR’

Ağabey Salih Buğlu da kardeşinin vefat ettiğini Almanya’da yaşayan diğer erkek kardeşlerinden öğrendiklerini söyledi. Kardeşlerinin vurulma nedenine ilişkin kendilerine ayrıntılı bilgi verilmediğini anlatan Salih Buğlu, şunları söyledi: “Eğer polise karşı gelmişse polis onu etkisiz hale getirseydi. Neden 4 kurşun sıkıyor? Dışişleri Bakanlığı bu olayın üzerinde durmalı. Bize gereken bilgiyi onlar versin. Biz onlardan talep ediyoruz. Bugün kalkıp Almanya’ya gidip kardeşimi savunamam. Almanya’daki kardeşim avukat tutmuş. Zaten orada gereken ne işlemler varsa, yapacağız. Ama bu olayı örtbas etmesinler. Bu dosyayı kapatmasınlar, bizim acımızı yere gömmesinler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.”

‘YARIN DEFNEDİLECEK’

Dayı Nurhan İlze ise Buğlu’nun vefat haberini olay gerçekleştikten 8-10 saat sonra öğrendiklerini aktardı. Olay anına yönelik yalan beyanların olduğunu vurgulayan İlze, Bulğu’nun suçsuz yere öldürüldüğünü kaydetti. Oğlunun suçsuz yere vurulduğunun altını çizen anne Nazime Buğlu da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan oğlunun hakkını araması talebinde bulundu.

Buğluu’nun cenazesi, dün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Gelsenkirchen Mevlana Camisi’nde kılınan namazın ardından İstanbul’a gönderilmişti. Cenazenin, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.