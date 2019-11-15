Mehmet Alagöz’ün ‘göç’ sergisi sanatseverlerle buluşacak
Misafir işçi olarak geldiği Almanya’da göçmen olarak yaşadığı dönemi sanatına yansıtan akademisyen-sanatçı Mehmet Alagöz, göç temalı eserleriyle sanatseverlerle buluşacak.
İNSAN merkezli portre çalışmalarıyla ön plana çıkan Alagöz, resimlerinde daha çok, Almanya’da yaşayan Türk işçiler ve onların Alman okullarında okuyan çocuklarıyla iki nesil arasında ortaya çıkan farklılıklara, yalnızlığa, oradaki Türk işçilerin politik duruşlarına yer veriyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sanat sezonunun üçüncü sergisinde göç temasına odaklanıyor.
ALMANYA’DA DA SERGİLERİ VAR
Kendisinin ve milyonlarca Türk vatandaşının benzer durumlardan etkilendiğini dile getiren Alagöz’ün, göç ve göçmenlik konusunda çok sayıda eserinin yanı sıra Almanya ve Türkiye’de yabancı işçiler başlığıyla açtığı çok sayıda sergisi bulunuyor. Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapmasının ardından eserleri portre özelliğinden arınan Alagöz’ün oluşturduğu figürler, zamanla daha anonim bir boyut kazandı. Sanatçının bu bakış açısı son çalışmalarını, bakılan objeye daha mesafeli, soyutlamanın, çizgisel değerlerin, motifin ön planda olduğu yapıtlar haline getirdi.
25 ESERİ SERGİLENECEK
Akademisyen-sanatçı Prof. Mehmet Alagöz’ün eserlerinin yer aldığı sergi, 4 Aralık Çarşamba günü, saat 15.00te İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış kokteyliyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Alagöz’ün 25’e yakın eserinin yer aldığı sergi, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.
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