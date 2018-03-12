‘Mehmet Akif’ yarışması yapıldı

ŞEHİTLER için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışmadan önce Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül bir konuşma yaptı ve Mehmet Akif Ersoy’un kişiliğini anlattı. Daha sonra öğrenciler, İstiklal Marşı’nın tamamını ezbere okuyarak alkış aldı.

Ardından 5 ila 9’uncu sınıfta okuyan Orta Frankonya, Yukarı Frankonya, Yukarı Pulatina ve Aşağı Frankonya bölgesi öğrencileri, dört grupta yarıştı.

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili 10 sorunun 9’unu bilen Orta Frankonya birinci, 8 soruyu bilen Yukarı Pulatina ikinci, 7 soruyu bilen Aşağı Frankonya üçüncü ve 6 soruyu bilen Aşağı Frankonya bölgesi dördüncü oldu.

Yarışmanın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışma Mehmet Akif’in Türk gençliğine verdiği değerin anlaşılmasını, eserlerinde yer alan gençliğin özelliklerinin farkına varılmasını, gençlerde bulunmasını istediği vatanseverlik, güzel ahlak, mütevazılık gibi özelliklerin içselleştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.