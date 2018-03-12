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‘Mehmet Akif’ yarışması yapıldı

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
12.03.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

Almanya’da Nürnberg Eğitim Ataşeliği’nin Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinde öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlediği ‘Mehmet Akif ve Gençlik’ konulu İstiklal Marşı’nı güzel okuma ve bilgi yarışması yapıldı.

ŞEHİTLER için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışmadan önce Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül bir konuşma yaptı ve Mehmet Akif Ersoy’un kişiliğini anlattı. Daha sonra öğrenciler, İstiklal Marşı’nın tamamını ezbere okuyarak alkış aldı.

Ardından 5 ila 9’uncu sınıfta okuyan Orta Frankonya, Yukarı Frankonya, Yukarı Pulatina ve Aşağı Frankonya bölgesi öğrencileri, dört grupta yarıştı.
Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili 10 sorunun 9’unu bilen Orta Frankonya birinci, 8 soruyu bilen Yukarı Pulatina ikinci, 7 soruyu bilen Aşağı Frankonya üçüncü ve 6 soruyu bilen Aşağı Frankonya bölgesi dördüncü oldu.
Yarışmanın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Yarışma Mehmet Akif’in Türk gençliğine verdiği değerin anlaşılmasını, eserlerinde yer alan gençliğin özelliklerinin farkına varılmasını, gençlerde bulunmasını istediği vatanseverlik, güzel ahlak, mütevazılık gibi özelliklerin içselleştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

‘Mehmet Akif’ yarışması yapıldı

Etiketler: Mehmet Akif Ersoy , NÜRNBERG , Yarışma , Yavuz Kül
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