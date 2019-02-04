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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
04.02.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Mehmet Akif Ersoy adına Londra’da şiir etkinliği

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Mehmet Akif Ersoy adına Londra’da şiir etkinliği

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir dinletisine Londra’daki 24 okuldan 62 öğrenci katıldı. Etkinlikte Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu.

TÜRKİYE’nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Ataşeliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen şiir dinletisinin dördüncüsü, Yunus Emre Enstitüsü’nde yapıldı.
Bu yıl, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen etkinlikte, Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültürü Okulları’nın öğrencileri birbirinden güzel şiirler seslendirdi.

TÜRK EDEBİYATININ SEVİLEN ÖRNEKLERİ
Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Büyükelçilik Müsteşarı Ceren Uçaker, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Konsorsiyum Başkanı Nuriye Mertcan ve Hornsey Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı’nın katıldığı program, Burhan Alıç’ın başkanlığında Mükremin Doğan, Mehmet Ertuğrul, Mehmet Toyran, Sabriye Uz, Doğam Saften ve Mustafa Doğan’dan oluşan 7 kişilik komisyon tarafından yaklaşık iki aylık bir çalışmanın sonucunda gerçekleşti.
Toplamda 24 okuldan 62 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden de örnekler sunuldu. Performansları ve kostümleriyle izleyenlerden büyük alkış alan öğrencilere sertifika ve hediyeler verildi.

Mehmet Akif Ersoy adına Londra’da şiir etkinliği

Mehmet Akif Ersoy adına Londra’da şiir etkinliği

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